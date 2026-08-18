(คลิป)อุทาหรณ์สุดระทึก! แก๊สหุงต้มระเบิดใส่หน้า ขณะอุ่นอาหาร ย่านแม่เหียะ

เชียงใหม่ - เผยวินาทีอุทาหรณ์สุดระทึก..หญิงชาวแม่เหียะ เชียงใหม่ กำลังเปิดแก๊สอุ่นอาหารมื้อเย็น แต่พอเปิดวาล์วกลับเกิดระเบิดไฟลุกท่วมลวกทั้งตัวทั้งหน้าเป็นแผลเบิร์นบริเวณกว้าง กู้ชีพกู้ภัยต้องเร่งระดมกำลังช่วยเหลือ-นำส่ง รพ.อย่างเร่งด่วน
กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ ร่วมกับชุดจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมเชียงใหม่ ได้รับแจ้งเกิดเหตุแก๊สหุงต้มระเบิดอย่างรุนแรงภายในตึกแถวแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. วันนี้(18 ส.ค.) ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย จึงเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
จากการสอบถามเบื้องต้น ผู้บาดเจ็บระบุว่า ขณะที่กำลังเดินเข้าไปเปิดเตาแก๊สเพื่อเตรียมอุ่นอาหาร แต่ทันทีที่หมุนเปิดวาล์วแก๊สกลับเกิดการระเบิดขึ้นอย่างฉับพลัน จนเปลวไฟลุกท่วม ร่างกายและใบหน้าถูกไฟลวกเป็นแผลเบิร์นบริเวณกว้าง ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงได้เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาบาดแผลอย่างเร่งด่วน
สำหรับสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากแก๊สรั่วสะสมภายในอาคาร ท่อสายส่งชำรุด หรือเกิดความผิดปกติจากตัวอุปกรณ์เตาแก๊สต่อไป