ทล.108 เส้นทางเชื่อมฮอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ผ่านได้แล้ว หลังโดนน้ำซัดสะพานทรุด-ตอม่อเสียหาย

แม่ฮ่องสอน – ทล.108 เส้นทางเชื่อมฮอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ผ่านได้แล้ว..หลังเจ้าหน้าที่ระดมกำลัง-เครื่องจักร ซ่อมสะพานที่โดนน้ำป่าหลากซัดจนทรุด-เสาตอม่อเสียหาย ต้องปิดสะพานตั้งแต่เช้ามืด ขณะที่ชาวบ้านโดนน้ำยวมซัดจมหายนาน 13 วัน ล่าสุดกู้ร่างขึ้นฝั่งได้สำเร็จ
ตั้งแต่เวลา 18.00 น.วันนี้(18 ส.ค.) แขวงทางหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งว่ารถที่ต้องใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 ที่จะผ่านบริเวณสะพานห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน สามารถผ่านได้แล้วเป็นปกติ โดนน้ำกัดเซาะคอสะพานทรุด-เสาตอม่อเสียหาย จนต้องปิดการสัญจรตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะระดมกำลัง-เครื่องจักรเข้าแก้ไขตลอดทั้งวั้น
ซึ่งทันทีที่มีประกาศให้รถทุกคันผ่านได้สร้างความยินดีกับผู้ที่ต้องรอทั้งวัน โดยเฉพาะรถบรรทุกหนักที่ไม่สามารถข้ามสะพานได้ รวมถึงรถโดยสารและรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดก็สามารถผ่านได้แล้วเป็นปกติเช่นเดียวกัน
สะพานบ้านห้วยโป่ง ทล.108 เคยประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อสองปีที่ผ่านมา จนต้องใช้สะพานสำรองมาเป็นเวลานาน กระทั่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเสียหายเมื่อคืนที่ผ่านมา ช่วงแรกเป็นที่วิตกกับหลายฝ่ายว่าจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาอย่างยาวนาน เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านสะพานห้วยโป่งแห่งนี้ไม่มีเส้นทางเบี่ยงหรือทางเลี่ยงอื่นใด และมีรถติดค้างตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้เป็นต้นมา
กระทั่งช่วงเที่ยงก็สามารถเริ่มระบายรถเล็กให้ผ่านได้ก่อน และเมื่อเวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา ก็เปิดให้รถทุกชนิดผ่านได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อย แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงอัตรากำลังและเครื่องจักรอยู่ที่บริเวณสะพานไว้ก่อน เนื่องจากไม่มั่นใจว่าระยะสองถึงสามวันนี้จะยังมีน้ำป่าไหลหลากหรือผลกระทบจากฝนตกหนักมาอีกครั้งหรือไม่
ส่วนพื้นที่อุทกภัยอีกแห่งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสะพานบ้านห้วยโป่งมากนัก คือ บริเวณสะพานบ้านไม้ฮุง หมู่ที่5 ตำบลห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ที่เกิดการทรุดตัวและมีน้ำป่าหลากเข้าพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนั้น วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงมือตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการเข้าแก้ไขปัญหา
ขณะที่ผู้สูญหายจากบ้านวังคัน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นชายอายุ 35 ปี พี่จมหายไปกับน้ำหลากของน้ำยวมตั้งแต่ 13 วันที่ผ่านมา ทางญาติและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงค้นหา แม้ว่าช่วงของวันก่อนนั้นจะพบศพที่บริเวณสันฝ่ายชลประทานน้ำยวม อำเภอแม่สะเรียง แต่ไม่สามารถกู้ศพได้เนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวจนทำให้ศพลอยออกไปจากจุดที่พบ จนวันนี้ก็สามารถค้นพบร่างของผู้สูญหายและสามารถนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้แล้ว ท่ามกลางความเสียใจของญาติที่ต้องมาสูญเสียบุคคลในครอบครัวและต้องใช้เวลาในการติดตามค้นหากว่า 13 วันจนพบร่างดังกล่าว