ทางการลาวกวาดล้างอีก ส่งกลับแอดมินคนไทย 42 รายกลับประเทศ เปิดเว็บพนันออนไลน์ 5 แห่ง

หนองคาย-ทางการลาว ส่งกลับแอดมินคนไทยทั้งชายและหญิง ล่าสุดกว่า 42 คน เข้าไปเปิดเว็บพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ 5 เว็บ ถูกทางการลาวกวาดล้างทลายเครือข่าย แล้วส่งกลับประเทศด้านจังหวัดหนองคาย
วันนี้ (18 ส.ค.) ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพลาว – ไทย แห่งที่ 1 นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย พร้อมคณะเดินทางไปรับตัวคนไทยที่ถูกทางการลาวควบคุมตัวไว้กลับประเทศไทย ณ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพลาว – ไทย แห่งที่ 1 นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จำนวน 42 คน
หลังจากนั้นได้นำตัวคนไทยทั้งหมดไปทำการขึ้นทะเบียน ตรวจสอบประวัติ คัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพ โดยไม่พบบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ไม่มีบุคคลตามหมายจับ โดยเจ้าหน้าที่ได้เปรียบเทียบปรับตามระเบียบของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกราย
จากการสอบสวน พบว่าทั้ง 42 คน ได้เดินทางออกไปทำงานเว็บพนัน จำนวน 5 เว็บพนัน เช่น Galaxy, Hotspin, CoinX, KTV และEufa888 ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 15,000-18,000 บาท ต่อมาถูกทางการลาวกวาดล้างจับกุมอย่างหนักในฐานความผิดทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันในประเทศลาว เมื่อกระบวนการทางกฎหมายของ สปป.ลาว เสร็จสิ้น จึงได้ประสานทางการไทย ส่งตัวทั้ง 42 คน กลับประเทศไทย ดำเนินการตามกฎหมายของไทย