(คลิป)ที่ดินแจ้งความเอาผิด “ป้าบัวไข”ผู้จัดการมรดกนายเฮียงปมขอออกใบแทนโฉนดทั้งที่ไม่ได้สูญหาย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ที่ดินขอนแก่นแจ้งความ เอาผิด "ผู้จัดการมรดก นายเฮียง" ปมขอออกใบแทนโฉนด อ้างสูญหายทั้งที่โฉนดอยู่กับวัดป่าอดุลยาราม ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์จากนายเฮียงเป็นของวัดขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่เร่งรัดให้เสร็จภายในประมาณ 1 เดือน เพราะมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง
วันนี้(18 ส.ค.) ที่สำนักงานตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น นายพงษ์สุวัจน์ ไชยต้นเทือก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนางบัวไข สรสมุทร ผู้จัดการมรดก นายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 61945 กรณีนางบัวไขขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน โดยอ้างว่าโฉนดสูญหาย ก่อนจะความจริงปรากฎว่าโฉนดฉบับจริงอยู่กับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม
นายพงษ์สุวัจน์ ไชยต้นเทือก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การเดินทางมาวันนี้ เป็นการมาแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าโฉนดฉบับจริงยังมีอยู่ และอยู่กับเจ้าอาวาส จึงต้องตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอทราบอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ว่าโฉนดไม่ได้สูญหาย หากพบว่ามี ก็อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย
กรณีนี้ ผู้ขอได้มาคัดสำเนาโฉนดจากสำนักงานที่ดินเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ก่อนยื่นคำขอออกใบแทนเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 แต่ระหว่างดำเนินการ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบแล้วพบว่า โฉนดไม่ได้สูญหาย จึงมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินการออกใบแทน
ส่วนคำสั่งยกเลิกการออกใบแทนโฉนด เจ้าพนักงานที่ดิน อธิบายว่า เป็นคำสั่งทางปกครอง ต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน โดยได้แจ้งหนังสือไปแล้วเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา และขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบของสำนักงานที่ดิน ยืนยันคดีอาญาที่เดินทางมาแจ้งความในวันนี้ จะไม่กระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัด ซึ่งต้องเดินหน้าตามขั้นตอนมาตรา 84
สรุปสถานการณ์ล่าสุด 1.กรณีการขอออกใบแทนโฉนด — สำนักงานที่ดินยกเลิกกระบวนการแล้ว หลังพบว่าโฉนดฉบับจริงไม่ได้สูญหาย 2.สิทธิอุทธรณ์ — ผู้จัดการมรดกได้รับแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์คำสั่งภายใน 15 วัน ขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการยื่นอุทธรณ์ 3. คดีแจ้งความเท็จ — สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจตรวจสอบกรณีการให้ข้อมูลว่าโฉนดสูญหาย ทั้งที่ภายหลังพบโฉนดฉบับจริง
4. สิทธิในที่ดิน — เจ้าหน้าที่ระบุว่า หากไม่มีคำพิพากษาใหม่เปลี่ยนแปลง คำพิพากษาที่ถึงที่สุด สำนักงานที่ดินต้องดำเนินการตามสิทธิที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษา 5. การเปลี่ยนชื่อเป็นวัด — อยู่ระหว่างกระบวนการตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่ใช่กระบวนการเดียวกับคดีแจ้งความเท็จ
6. การคัดค้านของทายาท — เจ้าหน้าที่ระบุว่ามาตรา 84 ไม่ได้เปิดช่องให้ทายาทเข้ามาคัดค้านสิทธิของวัดโดยตรง แต่หากผู้จัดการมรดกยินยอมลงนามโอน กระบวนการจะสั้นและรวดเร็วขึ้น หากไม่ยินยอม สำนักงานที่ดินต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 7. ระยะเวลา — มีเป้าหมายพยายามเร่งรัดให้เสร็จภายในประมาณ 1 เดือน แต่ยังไม่สามารถรับรองกรอบเวลาได้ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง
8. กรมที่ดิน — สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างหารือกรมที่ดิน เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ก่อนดำเนินการในขั้นตอนสำคัญต่อไป