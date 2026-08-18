นายกเล็กขอนแก่นยันไม่เคยเก็บภาษีที่ดินวัดป่าอดุลยาราม แม้เป็นชื่อนายเฮียงแต่วัดเป็นที่สาธารณะ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นายกฯนครขอนแก่น ยันเทศบาลฯ ไม่เคยเรียกเก็บภาษีที่ดินวัดป่าอดุลยาราม มาตั้งแต่ปี 2533 แม้ชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อ 'นายเฮียง พพิมพ์ศรี' เนื่องจากวัดเป็นที่สาธารณะ เป็นศาสนสถานได้รับการยกเว้นเรื่องภาษี ย้ำหากมีการเรียกเก็บให้เอาใบเสร็จรับเงินมายืนยันได้
วันนี้(18 ส.ค.) ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงว่า ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการเรียกเก็บภาษีที่ดินจากนายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 61945 ซึ่งนายเฮียง ได้บริจาคสร้างวัดป่าอดุลยาราม ว่า ไม่เป็นความจริง ยืนยันว่า เทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินดังกล่าว เนื่องจากที่ดินแปลงนั้น เป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า ตามเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 61945 ที่มีชื่อ ของนายเฮียง พิมพ์ศรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา ซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ 2533 ในการใช้ประโยชน์ระบุว่า เป็นวัดป่าอดุลยาราม เป็นการใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา จึงไม่เข้าข่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ แม้ต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีพ.ศ 2562 เทศบาล ก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษี จากเจ้าของที่ดินแต่อย่างใด เนื่องจากที่ดินวัด เป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นแม้ว่าในโฉนดที่ดินจะยังเป็นชื่อของนายเฮียง ก็ตาม
นายประสิทธิ์ กล่าวย้ำว่า เทศบาล ไม่เคยมีการส่งจดหมาย หรือดำเนินการใดๆ เพื่อเรียกเก็บภาษี จากทายาทของนายเฮียง มีเพียงโฉนดที่ดินเลขที่ 10955 ระบุว่าเป็นบ้านเลขที่ 45/84 และ 45/88 ที่เป็นที่ดินส่วนบุคคล ที่ทางเทศบาลได้มีการเรียกเก็บภาษีไป ซึ่งเป็นที่ดิน ของนางนาง พิมพ์ศรี ภรรยาของนายเฮียง อย่างไรก็ตาม กรณีที่เทศบาลเรียกเก็บภาษี และเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ได้มีการชำระภาษี จะต้องได้รับใบเสร็จรับเงิน
กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเทศบาลนครขอนแก่นจัดเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียง ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง หากมีข้อสงสัย หรืออยากโต้แย้ง สามารถนำหลักฐาน เป็นใบเสร็จรับเงิน การชำระภาษี ที่ดิน มาเป็นหลักฐาน ในการโต้แย้งได้