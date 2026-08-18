เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งประกาศชุมนุมต่อ จี้ “อนุทิน” ลงนามยุติขยาย EEC มาปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี - เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งแถลงการณ์วันที่ 2 หลังชุมนุมคัดค้านขยาย EEC เข้าปราจีนบุรีต่อเนื่อง 2 วัน ผิดหวังรัฐบาลไม่ส่งเอกสารยืนยันยุติการขยายพื้นที่ แม้มีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ติดตามปัญหา ประกาศปักหลักชุมนุมต่อจนกว่าจะได้รับหนังสือลงนามจาก “อนุทิน” ยืนยันหยุด EEC มาปราจีนบุรี
เย็นวันนี้ (18 ส.ค.) เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งออกแถลงการณ์ยืนยันเดินหน้าชุมนุมคัดค้านการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มายังจังหวัดปราจีนบุรีต่อเนื่อง หลังเริ่มชุมนุมตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงนามยุติการขยายพื้นที่ EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีอย่างเป็นทางการ
เครือข่ายระบุว่า ในวันแรกของการชุมนุม นายอำนาจ วิราวัลย์ สส.ปราจีนบุรี เขต 1 และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าหารือกับกลุ่มผู้ชุมนุม โดย สส.เขต 1 แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีกำชับว่า ขณะนี้ได้ยุติการพิจารณาเรื่อง EEC แล้ว อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ผ่านไป 2 วัน กลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล
ขณะเดียวกัน เครือข่ายยังแสดงความไม่พอใจกรณีศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรียังคงปิดประตู ไม่เปิดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมเข้ายื่นข้อเสนอและเจรจากับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง
ส่วนกรณีที่มีทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายค้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนรัฐบาล ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ กากอุตสาหกรรม และประเด็น EEC นั้น เครือข่ายระบุว่า เดิมคาดหวังว่าการลงพื้นที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา รวมถึงรับฟังข้อเรียกร้องเรื่องการหยุดขยาย EEC แต่สุดท้ายกลับไม่มีคำสั่งหรือเอกสารอย่างเป็นทางการมายืนยัน จึงมองว่าเป็นเพียงการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากกว่าการแก้ไขปัญหาของประชาชน
เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งจึงประกาศ ยืนหยัดชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับเอกสารการลงนามยุติการขยายพื้นที่ EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีจากนายกรัฐมนตรี พร้อมยืนยันว่าการชุมนุมเป็นไปโดยสันติ และเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดประตูศาลากลาง ลงมาพูดคุยกับประชาชน และนำข้อเสนอของเครือข่ายเสนอต่อรัฐบาล
สำหรับวันที่ 19 ส.ค. เครือข่ายฯ ยืนยันจะจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ทั้งเวทีเสวนาและกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “กอดน้องหมี” พร้อมย้ำว่าจะปักหลักจนกว่าจะได้รับคำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐบาล โดยผู้ชุมนุมยังคงตะโกนย้ำจุดยืนว่า “ปราจีนบุรี ไม่เอา EEC!”