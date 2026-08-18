(คลิป)ตร.ลำปาง เร่งล่า!ชายปริศนาถืออาวุธบุกร้านทอง เจอเจ้าของร้านปิดประตูออโตฯรีบเผ่น

ลำปาง - ตำรวจลำปาง เร่งไล่แกะรอยวงจรปิดตามเส้นทาง ล่า..ชายปริศนา สวมหมวกกันน็อกเต็มใบ-ควบมอ’ไซค์ ถืออาวุธปืนบุกเดี่ยว พยายามเปิดประตูร้านทองดังห้างฉัตร โชคดีเจ้าของร้านเห็นท่าทางน่าสงสัยกดรีโมทปิดประตูออโตฯก่อน จนคนร้ายเปิดไม่ได้รีบหันหลังกลับขี่ จยย.เผ่นทันที
วันนี้ (18 ส.ค.) ภาพจากก้องวงจรปิดเมื่อเวลา 13.15 น. เกิดเหตุชายบุกเดี่ยว พยายามก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองชื่อดัง ในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์ มาจอดบริเวณหน้าร้านทอง ก่อนจะเดินลงมาด้วยชุดการแต่งกายมิดชิด สวมหมวกกันน็อกเต็มใบ สวมถุงมือ ในมือขวาถืออาวุธปืน เดินตรงไปที่ประตูร้านทองและพยายามเปิดประตูกระจกเพื่อเข้าไปภายในร้าน และพยายามกระแทกประตู แต่ก็เปิดไม่ได้
เนื่องจากเจ้าของร้านไหวพริบดี เมื่อเห็นชายคนดังกล่าวเดินดิ่งมาที่ประตูร้าน ก็รีบกดปิดประตูอัตโนมัติหน้าร้านทันที ทำให้คนร้ายที่หวังจะเข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์ไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปได้ แม้จะพยายามกระแทกกระจกก็ตาม สุดท้ายรีบเดินกลับไปขี่ จยย.หลบหนีไปในพื้นที่ตลาดห้างฉัตร
เบื้องต้นพบว่ารถจักรยานยนต์ที่คาดว่าคนร้ายใช้ก่อเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ Yamaha Grand Filano ออโตเมติกสีน้ำเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดรูปพรรณและลักษณะเฉพาะของรถจากภาพกล้องวงจรปิด
ขณะที่ พ.ต.อ.ประภาส อุบลศรี ผกก.สภ.ห้างฉัตร พร้อมตำรวจสืบสวน สภ.ห้างฉัตร เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงตำรวจ สภ.เมืองลำปาง เร่งติดตามเส้นทางและแกะรอยผู้ต้องสงสัย เพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี ด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ เก็บร่องรอยและลายนิ้วมือ รวมถึงรวบรวมรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายจากหลักฐานภายในบริเวณร้านทองและเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆ เพื่อหาเบาะแสสำคัญในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ มาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด