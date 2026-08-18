เขาฉกรรจ์เดือด! ชาวบ้านกว่า 40 คนบุก ส.ป.ก.สระแก้ว ทวงสิทธิ์ที่ดินพิพาท ปมแย่งตัดยูคาฯ จี้รัฐเร่งชี้ขาด

สระแก้ว – ชาวบ้าน ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ กว่า 40 คน รวมตัวร้อง ส.ป.ก.สระแก้ว ทวงความชัดเจนสิทธิ์ถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินพิพาท หลังปมแย่งตัดไม้ยูคาลิปตัสกับบริษัทเอกชนเดือดถึงขั้นเผชิญหน้า สองฝ่ายต่างอ้างเอกสารและสิทธิ์ในพื้นที่ ขณะที่ ส.ป.ก.ยันต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมาย หากพบเป็นเกษตรกรตัวจริงพร้อมคุ้มครองสิทธิ์
จากกรณีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.พื้นที่ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับบริษัทเอกชน โดยเฉพาะประเด็นสิทธิในที่ดินและผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งก่อนหน้านี้เกิดการกระทบกระทั่งและเผชิญหน้ากันหลายครั้ง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างนำเอกสารและเหตุผลมาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่นั้น
ล่าสุดวันนี้ (18 ส.ค.) ชาวบ้านกว่า 40 คน เดินทางมายังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว หรือ ส.ป.ก.สระแก้ว เพื่อร้องเรียนและทวงถามความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิการถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมถึงกรณีการเข้าไปตัดไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่พิพาท โดยต้องการให้หน่วยงานรัฐชี้ชัดว่าใครเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และฝ่ายใดมีอำนาจดำเนินการกับผลผลิตที่เกิดขึ้นบนที่ดิน ส.ป.ก.
บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างเคร่งเครียด โดยชาวบ้านตั้งคำถามเกี่ยวกับเอกสารของ ส.ป.ก.ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ รวมถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับไม้ยืนต้นที่ปลูกอยู่บนที่ดิน ส.ป.ก.
นายพิสุทธิ์ ปัญจเดโช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ลงมาชี้แจงกับกลุ่มชาวบ้านว่า การแก้ไขปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.จำเป็นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยการดำเนินการทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย หากข้อมูลที่ประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือมีการปกปิดข้อมูลบางส่วน อาจทำให้หน่วยงานไม่สามารถตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นเกษตรกรตัวจริง มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมาย ส.ป.ก.พร้อมให้ความช่วยเหลือและดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิตามขั้นตอน สำหรับพื้นที่พิพาทบริเวณเขาฉกรรจ์ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังและต้องตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ หลังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ขณะเดียวกันยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับพื้นที่ ส.ป.ก.ในจังหวัดสระแก้วอีกหลายแห่ง รวมถึงพื้นที่ที่มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานระดับรัฐบาลให้เข้ามาตรวจสอบหลายพันไร่ ซึ่งขณะนี้ ส.ป.ก.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ปมปัญหาล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา หลังชาวบ้านและเอกชนเกิดการเผชิญหน้ากันจากกรณีแย่งตัดไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่หมู่ 3 บ้านเขาจัน ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ โดยทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิในพื้นที่และผลผลิต ฝ่ายหนึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ระบุว่าเข้าทำประโยชน์และครอบครองพื้นที่ พร้อมมีเอกสารที่ชาวบ้านเรียกว่า “ใบอ่อน ส.ป.ก.” หรือเอกสารตอบรับการสอบสวนสิทธิจาก ส.ป.ก.สระแก้ว ขณะที่อีกฝ่ายเป็นบริษัทเอกชนที่อ้างว่ามีการทำประโยชน์และมีสัญญาเช่าพื้นที่ เมื่อไม้ยูคาลิปตัสถึงรอบตัดขายจึงเข้าไปดำเนินการ
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นายสมชาย ท่าใหญ่ กำนันตำบลพระเพลิง พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลพระเพลิง หรือ “ทีมหมูหลุม” และฝ่ายปกครอง อ.เขาฉกรรจ์ ต้องลงพื้นที่ระงับเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายจนเกิดความรุนแรง
ด้านปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ยังฝากเตือนประชาชนว่า อย่ายินยอมให้นายทุนหรือบริษัทนำชื่อของเกษตรกรไปใช้ในการยื่นขอถือครองหรือขอรับการจัดที่ดินแทน เนื่องจากที่ดิน ส.ป.ก.มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ หากพบว่ามีการใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองแทน หรือมีนายทุนเข้ามาควบคุมการใช้ประโยชน์ อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรตัวจริงที่อยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรที่ดิน
ปัจจุบัน จ.สระแก้ว มีผู้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินซึ่งเป็นผู้ไร้ที่ดินทำกินมากกว่า 20,000 ราย ส.ป.ก.จึงจำเป็นต้องตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างจริงจัง เพื่อให้ที่ดินของรัฐถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังเน้นการเฝ้าระวังปัญหาการทิ้งสารเคมีและลักลอบขุดดินในพื้นที่ ส.ป.ก. โดยผู้ถือครองที่ดินมีหน้าที่ดูแลพื้นที่ของตนเอง หากเกิดความเสียหายต่อพื้นที่ อาจต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.