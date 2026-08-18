รุมค้าน มช.ทุบรื้อ"หอพักอ่างแก้ว"อาคารดั้งเดิมตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัย-สมาคมสถาปนิกสยามแสดงจุดยืนร่วมด้วย

เชียงใหม่-กระแสคัดค้านแรง! เรียกร้อง ม.เชียงใหม่ ทบทวนการทุบรื้ออาคารหอพักอ่างแก้ว ที่เป็นอาคารดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2507 และหนึ่งในผลงานที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย โซเชียลระดมแรงกันร่วมกันลงชื่อวอนพิจารณาทางเลือกอนุรักษ์ปรับปรุงอาคาร ขณะที่สมาคมสถาปนิกสยาม ทำหนังสือถึงอธิการบดี มช. แสดงจุดยืนคัดค้านการรื้อถอน
วันนี้(18ส.ค.69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังดำเนินการรื้อถอน อาคารหอพักอ่างแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2507และเป็นผลงานของอาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้มีบทบาทและมีอิทธิพลอย่างมากต่อสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย ได้ก่อให้เกิดกระแสคัดค้านการรื้อถอนอาคารดังกล่าวเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว เนื่องจากต่างเห็นว่าอาคารดังกล่าวมีคุณค่าในหลายๆ ด้าน ทั้งประวัติศาสตร์และวิชาการ พร้อมทั้งเรียกร้องให้พิจารณาทางเลือกอื่น เช่น การอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารแทนการรื้อถอน เป็นต้น
ทั้งนี้พบว่าวานนี้(17ส.ค.69)บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ"sant suwatcharapinun" ซึ่งเป็นของรองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้โพสต์แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการรื้อถอนอาคารหอพักอ่างแก้ว ระบุว่า "#หอพักอ่างแก้ว ผลงานชิ้นเอกของ อจ อมร ศรีวงศ์
กำลังจะโดนทุบ ได้ยินมาว่าตอนแรก มช กำลังจะปรับปรุง แบบไม่ทุบรื้อ แต่ดูลีลา ณ ตอนนี้ น่าจะโดนทุบ ในเร็ววัน เซ็งมาก กะลังจะทำจดหมายยื่นประท้วงไปที่ มช แต่แม่งจะทันไหมหว่า... หลายตึกทุบไปเสียดายแต่ก็เข้าใจ มช นะ ว่าต้องการพื้นที่ไปพัฒนาหาเงินเพิ่ม ตอบเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าคุ้มทุน อาคารเก่าโทรมซ่อมแซมก็ไม่มีงบไม่คุ้ม... แต่ หอพักอ่างแก้ว นี่คนละเรื่องเลย เป็นตัวอย่างงานออกแบบสถาปัตยกรรม สมัยใหม่ที่ดี spaceสวย โครงสร้างโดดเด่น... แต่แม่งจะทุบ เพื่อ!!!! ทำไงดี #saveหอพักอ่างแก้ว " ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมี ไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ต่าง ไม่เห็นด้วยกับการทุบรื้ออาคารดังกล่าว
ขณะที่ต่อมาเฟซบุ๊ก "sant suwatcharapinun" ยังได้เคลื่อนไหวเพิ่มเติมด้วยการโพสต์เชิญชวนให้ร่วมกันลงชื่อคัดค้านการทุบรื้อถอนอาคารหอพักอ่างแก้ว ระบุว่า "#saveหอพักอ่างแก้ว
ร่วมกันลงชื่อ คัดค้าน ทุบหอพักอ่างแก้วกัน...
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1vYyH0czfIs10ztfxupidIHXJD-CYaKRzcmE6gySDkmpmeQ/viewform?usp=publish-editor
ด้วยสิ่งที่สอน นศ. ในชั้นเรียน ไม่ว่า Modular System, Human Scale, Cantilever Structure, Scale and Proportion, Repetition and Unity... รวมถึงบริบทที่ตั้ง การเปิดมุมมอง คอร์ทกลาง การระบายอากาศ ... มันสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดในตึกนี้... มีทางออกอื่นไหม ที่ไม่ต้องทุบ
เข้าใจว่า สุดท้าย คุณปู่หลังนี้ คงถูกประเมินว่าไม่คุ้ม... ทุบแล้ว มันกลับมาไม่ได้แล้วนะเฟ้ยย... ช่วยกันส่งเสียงถึง มช. หน่อย เดียวผมรวบรวมไปส่ง...ภาพที่ผมถ่าย ปรับด้วย AI ให้เอาคราบดำๆ ออก ดูสว่างและคมชัดขึ้นมาก... แต่ ผู้บริหาร มช คงมองไปอีกทาง"
ล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(18ส.ค.69) ทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำหนังสือลงวันที่ 18 ส.ค.69 เรื่อง ขอแสดงจุดยืนคัดค้านการรื้อถอนอาคารหอพักอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงชื่อ นายอเส สุขยางค์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว โดยมีเนื้อหาระบุว่า "ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับทราบถึงกรณีการรื้อถอน หอพักอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม สร้างขึ้นในช่วงก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นผลงานของ อาจารย์อมร ศรีวงศ์ ซึ่งเป็นสถาปนิกผู้มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทยอย่างมาก
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม ขอแสดงความห่วงใยและ ไม่เห็นด้วยกับการรื้อถอนอาคารดังกล่าว โดยเห็นว่าหอพักอ่างแก้วมิได้เป็นเพียงอาคารเก่า หากแต่เป็น หลักฐานทางกายภาพที่สะท้อนจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในมหาวิทยาลัยประเทศไทย คุณค่าของอาคารจึงมิได้อยู่เพียงที่ตัวอาคาร หากรวมถึงความทรงจำ ประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์กับผู้คนและสถาบันที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน
สมาคมฯ เห็นว่าการอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่ามิได้หมายถึงการหยุดการพัฒนา หากแต่เป็นการ รักษาคุณค่าของอดีตไว้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในอนาคต จึงขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาทบทวนการรื้อถอน และพิจารณาทางเลือกด้านการอนุรักษ์หรือการปรับใช้ประโยชน์จากอาคารก่อนการตัดสินใจ
ทั้งนี้ สมาคมฯ ยินดีให้ความร่วมมือและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อร่วมศึกษา ประเมินคุณค่า และหารือแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์หอพักอ่างแก้ว รวมถึงอาคารเก่าหรืออาคารที่มีความสำคัญทางสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาและการอนุรักษ์สามารถดำเนินไปควบคู่กันได้อย่างเหมาะสม
สมาคมสถาปนิกสยามฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการรักษาคุณค่าของหอพักอ่างแก้ว ให้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และความทรงจำของมหาวิทยาลัยและสังคมไทยสืบไป"
ภาพจากเฟซบุ๊ก "sant suwatcharapinun"
ภาพจากเฟซบุ๊ก "sant suwatcharapinun"
ภาพจากเฟซบุ๊ก "sant suwatcharapinun"
ภาพจากเฟซบุ๊ก "sant suwatcharapinun"