แจ้งความ "ป้าดา" พร้อมกลุ่มชายฉกรรจ์ ผิด ม.112 แอบอ้างเบื้องสูง ปิดทางเข้าออกวัด ขับไล่พระ-ชาวบ้าน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชายชาวขอนแก่นขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิด "ป้าดา" พร้อมกลุ่มชายฉกรรจ์ ผิด ม.112 นำท่อปูนปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุลยาราม เมื่อ 10 สิงหาคม อ้างเบื้องสูงสั่งลงมา ไล่พระและชาวบ้านให้ออกจากวัด ย้ำพฤติกรรมมิบังควร จึงต้องแจ้งความเอาผิด มาตรา 112
วันนี้ ( 18 ส.ค.) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น นายอุเทน อินอ้าย ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เดินทางเข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.ปุณณริศร์ ธรานันทเศรษฐ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น ให้ดำเนินคดีกับนางสาวชมมณี น้อยจันทร์ หรือ 'ป้าดา' พร้อมพวก ในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยมีหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอ ที่ป้าดา พร้อมกลุ่มชายฉกรรจ์
ต่อเหตุการณ์ที่นำเอาท่อปูนมาปิดขวางทางเข้าออกวัดป่าอดุลยาราม เมื่อช่วงสายของวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นที่บริเวณหน้าวัด และในคลิปดังกล่าว ได้ปรากฏหนึ่งในกลุ่มชายฉกรรจ์ ที่สวมเสื้อสีม่วง ได้ขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดออก โดยมีการพูดพาดพิงกล่าวอ้างเบื้องสูง เพื่อข่มขู่กดดันผู้ที่อาศัยอยู่ในวัด
นายอุเทน อินอ้าย กล่าวว่าตนในฐานะประชาชนคนขอนแก่น รู้สึกไม่สบายใจ หลังจากได้เห็นภาพและคลิปวีดีโอบางช่วง มีการกล่าวอ้างถึงฎีกา ซึ่งเผยแพร่ในสื่อโซเชียล โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าว อ้างว่าเบื้องบนได้สั่งลงมาแล้ว โดยข้อความของชายที่อยู่ในคลิปกล่าวอ้าง ได้พูดคำว่า “ที่ท่านบุกรุกอยู่ให้ออก ถ้าไม่ย้ายออก หลังจาก 15 วัน เราจะมาปิดถาวร เราจะมาเคลียร์ลิ่งวัด เรื่องนี้ถึงผู้ใหญ่เบื้องบน... ฎีกาของในหลวงลงมาแล้วครับ” ซึ่งข้อความดังกล่าว เป็นการแอบอ้างเบื้องสูง กล่าวอ้างโดยไม่บังควร
การเดินทางมาแจ้งความวันนี้ ตนมาในฐานะประชาชนคนไทย ที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เมื่อมีเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตนในฐานะประชาชนชาวขอนแก่น รู้สึกไม่สบายใจ อยากถามไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นว่า ท่านมีฎีกาจริงหรือไม่ และฎีกาที่แอบอ้างในหลวงนั้นเป็นอย่างไร หากมีฎีกาจริงก็ขอให้นำออกมาเปิดเผย แต่หากไม่มี ตนในฐานะประชาชนจำเป็นต้องแจ้งความดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112