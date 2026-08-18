ตราดเข้ม! ประชุม คปป.จังหวัด เดินหน้าปราบตัดไม้ทำลายป่า พบปี 68 บุกรุก 35 คดี กว่า 531 ไร่

ตราด – รองผู้ว่าฯ ตราด นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ติดตามผลงานปี 2568 พบคดีบุกรุกป่า 35 คดี รวมพื้นที่กว่า 531 ไร่ และคดีทำไม้ 10 คดี พร้อมร่วมวางแผนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ในระยะ 5 ปี
วันนี้ (18 ส.ค. 69) ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2569 โดยมีอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
จังหวัดตราด โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
สำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบการบุกรุกพื้นที่ป่ารวม 35 คดี มีพื้นที่ถูกบุกรุก 531 ไร่ 72.25 ตารางวา ใน 4 อำเภอ ได้แก่
* อำเภอเมืองตราด 6 คดี พื้นที่ 114 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา มีผู้กระทำผิด 11 ราย
* อำเภอบ่อไร่ 18 คดี พื้นที่ 359 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา มีผู้กระทำผิด 1 ราย
* อำเภอเกาะช้าง 9 คดี พื้นที่ 40 ไร่ 3 งาน 10.25 ตารางวา มีผู้กระทำผิด 4 ราย
* อำเภอเขาสมิง 2 คดี พื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา ไม่พบผู้กระทำผิด
ขณะที่คดีเกี่ยวกับการทำไม้ พบทั้งหมด 10 คดี ใน 3 อำเภอ ตรวจยึดไม้กระยาเลยรวม 173 ท่อน ปริมาตรรวมประมาณ 56.07 ลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองตราด 4 คดี จำนวน 134 ท่อน ปริมาตร 5.704 ลูกบาศก์เมตร มีผู้กระทำผิด 11 ราย อำเภอบ่อไร่ 1 คดี จำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 20.37 ลูกบาศก์เมตร และอำเภอเกาะช้าง 5 คดี จำนวน 35 ท่อน ปริมาตร 29.9947 ลูกบาศก์เมตร มีผู้กระทำผิด 4 ราย
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จาก 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แผนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574 เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่า การลักลอบตัดไม้ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดตราดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การบูรณาการกำลังและข้อมูลระหว่างหน่วยงานถือเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการบุกรุก และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่ป่าของจังหวัดตราดให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป