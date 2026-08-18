ต่อยอดวิถีอีสานสู่เวทีโลก! เฮือนคำนาง เปิดตัวหนังสือ “สำรับไทยถิ่น” ปั้นหลักสูตรอาหารถิ่น ขับเคลื่อน Wellness Tourism กระจายรายได้สู่ชุมชน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ศูนย์วัฒนธรรมอาหารเฮือนคำนาง ผนึกภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม เปิดตัวหนังสือ “สำรับไทยถิ่น ภูมิศาสตร์ ภูมิศิลป์ ภูมิแผ่นดินสยาม” ถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมอาหารถิ่นไทยและภูมิปัญญาวิถีอีสาน ต่อยอดหลักสูตรการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
เมื่อเร็วๆนี้ ที่เฮือนนายฮ้อย หรือโรงถ่ายภาพยนตร์ “นายฮ้อยเลือดอีสาน” บ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วัฒนธรรมอาหารเฮือนคำนาง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมโครงการ “เปิดเส้นทางสำรับไทยถิ่น มรดกภูมิปัญญาสู่การสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” พร้อมเปิดตัวหนังสือ “สำรับไทยถิ่น ภูมิศาสตร์ ภูมิศิลป์ ภูมิแผ่นดินสยาม” ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดและประชาสัมพันธ์องค์ความรู้วัฒนธรรมอาหารถิ่นไทย ผ่านหนังสือสำรับไทยถิ่นสู่หลักสูตรการถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
น.ส.ณัฏฐภรณ์ คมจิต ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมอาหารเฮือนคำนาง กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วัฒนธรรมอาหารเฮือนคำนาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันสืบสาน ฟื้นฟู และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารถิ่นไทยและภูมิปัญญาวิถีอีสาน ให้เกิดการต่อยอดเป็นหลักสูตรการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในหัวข้อ “สืบฮีตนำฮอย สำรับร้อยแก่นสารสินธุ์” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอีสานดั้งเดิม ผ่านกิจกรรมลานหัตถกรรมพื้นบ้าน อาทิ การทอผ้าฝ้าย การตำข้าว ตลอดจนการชมดนตรีบรรเลงและร่วมลงมือทำอาหารท้องถิ่น ได้แก่ การบีบข้าวปุ้น การห่อข้าวต้ม การทำส้มตำ ลาบ ต้มไก่ และหลามปลา สะท้อนเสน่ห์ของอาหารและวิถีชีวิตชุมชนอีสานได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังมีพิธีส่งมอบหนังสือ “สำรับไทยถิ่น ภูมิศาสตร์ ภูมิศิลป์ ภูมิแผ่นดินสยาม” ให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารไทยถิ่นต่อไป
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือการเสวนา “สำรับไทยถิ่น มรดกภูมิปัญญาสู่การสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำองค์กรและผู้แทนจากภาครัฐ ภาคการศึกษา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมการค้าธุรกิจไมซ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การจัดงาน “สำรับไทยถิ่น” ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอาหารและรสชาติ หากแต่เป็นมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน สามารถนำมาต่อยอดเป็นพลัง Soft Power สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมส่งต่อคุณค่าของอาหารถิ่นไทยให้คงอยู่และเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป