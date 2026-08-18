ตัวแทนทหารผ่านศึกษารุดเยี่ยม “จ่าชาญณรงค์”ขาขวาขาดจากทุ่นระเบิดชายแดน

อุบลราชานี-องค์การทหารผ่านศึกรุดเข้าเยี่ยม จ.ส.อ.ชาญณรงค์ วงศ์ชนะ ที่ได้บาดเจ็บจากเหยียบกับระเบิดขาขวาขาด ซึ่งแพทย์ผ่าตัดตกแต่งบาดแผลให้เสร็จเรียบร้อย มีกำลังใจดี พูดคุยได้ แต่ยังต้องนอนรักษาตัวอีกกว่า 2 สัปดาห์
ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบทที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พล.ต.อัครพนธ์ มูลประดับ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) และอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นำกระเช้าและเงินสดใช้จ่ายระหว่างรักษาตัวเข้าเยี่ยมอาหารบาดเจ็บของ จ.ส.อ.ชาญณรงค์ วงศ์ชนะ สังกัด ร.2 พัน.2 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด PMN2
แรงระเบิดส่งผลให้ขาขวาท่อนล่างขาด มือขวาได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โอปะกาสแน ใกล้ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อเช้าวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา
ซึ่งแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้ให้การรักษาอาการบาดเจ็บของ จ.ส.อ.ชาญณรงค์ ด้วยการผ่าตัดตกแต่งบาดแผลที่ถูกระเบิดและมีรอยไฟไหม้รอบบริเวณบาดแผล ตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้ จากนั้นได้นำตัวมาให้นอนฟักฟื้นในห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้อาการบาดเจ็บดีขึ้น ก่อนจะย้ายไปพักในห้องผู้ป่วยปกติ ซึ่งต้องฟักฟื้นนานประมาณ 2 สัปดาห์
ก่อนส่งตัวต่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งอาการโดยรวม จ.ส.อ.ชาญณรงค์ วันนี้ นับว่ามีกำลังใจดี พูดคุยได้ แต่ยังมีอาการเจ็บบริเวณบาดแผลอยู่
สำหรับระเบิด PMN2 ที่ จ.ส.อ.ชาญณรงค์ เดินไปเหยียบครั้งนี้ เพื่อนทหารที่อยู่ในหน่วยเก็บกู้ระเบิดด้วยกันคาดว่า เป็นระเบิดใหม่ที่ทหารกัมพูชาวางไว้ในฐานปฏิบัติการ ก่อนที่จะถอนกำลังออกไป หลังเกิดการปะทะกันในรอบ 2 เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการจะเข้าไปทำการเก็บกู้ ทำให้เดินไปเหยียบและได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้