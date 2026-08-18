(คลิป)ครอบครัวกันสื่อเข้าบ้านห้วยส้านร่วมพิธีมัดมือผูกขวัญ“เล่าต๋า” จนท.ตั้งด่านฯตรวจเข้มตามปกติ

เชียงใหม่ – ครอบครัวญาติพี่น้อง รวมทั้งชาวบ้านห้วยส้าน..กันสื่อฯเข้าพื้นที่ร่วมพิธีมัดมือผู้ขวัญ “เล่าต๋า แสนลี่” หลังพ้นคุกจากคดียาเสพติด ระบุต้องการอยู่กับครอบครัว ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ-อส.-ทหาร ตั้งด่านตรวจอาวุธนอกหมู่บ้านตามปกติ
หลังนายเล่าต๋า แสนลี่ อายุ 86 ปี ที่ต้องโทษคดียาเสพติด ถูกจำคุกตลอดชีวิต ก่อนถูกปล่อยตัวออมาเมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา นับวันเวลาต้องโทษจำคุก 8 ปี 3 เดือน 28 วัน เดินทางกลับบ้าน และญาติพี่น้องครอบครัว ได้ปิดบ้านเลขที่ 99 บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เลี้ยงต้อนรับ-ผู้ข้อมือไปเมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา
และมีรายงานข่าวแพร่สะพัดว่าจะทำพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีชาติพันธุ์ชนเผ่าลีซูในวันนี้(18 ส.ค.) ทำให้ผู้สื่อข่าวหลายสำนักสนใจที่จะนำเสนอข่าวของ นายเล่าต๋า
ล่าสุดมีรายงานว่า ญาติและชาวบ้านห้วยส้าน ห้ามเข้าเพราะว่านายเล่าต๋า เพิ่งออกจากคุกและอยากอยู่กับครอบครัว จึงขอห้ามไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้า
และในโอกาสที่มีการประกอบพิธีมัดมือผูกขวัญพร้อมกับทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากตัว ตามความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ลีซู ส่วนราชการก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว ทางชาวบ้านก็ดูแลกันเองได้
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่อาย อส.แม่อาย รวมถึงทหารพราน ได้ตั้งด่านตรวจคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่อยู่นอกหมู่บ้านห้วยส้าน โดยมีการตรวจอาวุธปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธ เพื่อป้องกันเหตุตามปกติ