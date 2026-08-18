เปิด 12 รายชื่อผู้โดยสารบาดเจ็บรถตู้พลิกคว่ำไฟลุกท่วม ส่วนผู้ตาย 2 รายเป็นหญิง ยังไม่รู้ชื่อสกุล

กาฬสินธุ์ - เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ 12 ชีวิตจากรถตู้โดยสารเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางไฟลุกท่วม ขณะเดินทางจากกรุงเทฯไปต่อใบอนุญาตที่มุกดาหารก่อนกลับเยี่ยมบ้านฝั่งลาว ขณะที่ผู้เสีบชีวิต 2 รายรู้แค่ว่าเป็นเพศหญิงแต่ชื่อ-สกุลยังเช็คไม่ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานคืบหน้ารายชื่อผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถตู้โดยสารพลิกคว่ำไฟไหม้วอดเสียหายทั้งคัน เหตุเกิดบนถนนสี่เลนกาฬสินธุ์-มุกดาหาร บริเวณบ้านโคกล่าม ม 10 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เขตรอยต่อบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มีผู้โดยสารเดินทางมาร่วมกันทั้งหมด 14 คน รวมคนขับ โดยเป็นเคสดำเสียชีวิต 2 ราย ( คนลาวยังไม่ทราบชื่อ) เป็นหญิง อายุ 30 ปี นั่งข้างคนขับ และ หญิง อายุ 60 ปี นั่งเบาะกลางแถว 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพนทอง ออกชันสูตร
ทั้งนี้อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 05.20 น. วันนี้(18 ส.ค.) ศูนย์วิทยุ 191 ได้รับแจ้งเหตุรถตู้โดยสารเสียหลักตกข้างทาง พลิกคว่ำ จนเกิดเพลิงลุกไหม้วอดทั้งคัน เหตุเกิดบนถนนสี่เลนกาฬสินธุ์-มุกดาหาร บริเวณบ้านโคกล่าม ม 10 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เขตรอยต่อบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเดินทางเข้าตรวจสอบ พร้อมประสานรถดับเพลิงและกู้ชีพกู้ภัยเข้าระงับเหตุและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เบื้องต้นพบว่า เป็นรถตู้โดยสารทะเบียน 1 นช 5478 กทม.บรรทุกผู้โดยสารสัญชาติ สปป.ลาว รวมคนขับ 14 ชีวิต เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าที่ จ.มุกดาหาร เพื่อต่ออายุในอนุญาต และกลับประเทศ ตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00 น. ของคืนที่ผ่านมา จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นช่วงเช้าตรู่ รถได้เกิดเสียหลักพุ่งลงข้างทางและเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนเสียหายทั้งคัน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 12 ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบัวขาว กู้ภัยสามขา และทีมกู้ชีพ ได้เร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บกระจายส่งรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยเป็นผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จำนวน 5 ราย, กู้ภัยบัวขาว นำส่ง 6 ราย, กู้ภัยสามขา นำส่ง 1 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 2 รายยังไม่ทราบเพศ ชื่อและสกุล
สำหรับรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 คนประกอบด้วย1.นายสันติ ผำเสนา อายุ 50 ปี คนขับรถตู้ คนไทย (เคสชมพู) ได้รับบาดเจ็บ มีแผลไฟไหม้ตามร่างกาย นำส่งส่งต่อ รพ.กาฬสินธุ์ 2.นางสาวดินระยา - อายุ 25 ปี รักษาตัว รพร.กุฉิฯ นอน รพ. 3.นางสาวใบไผ่ อายุ 20 ปี (เคสเหลือง) บาดเจ็บเล็กน้อย กลับบ้าน 4.นายเงิน อายุ 23 ปี (เคสเหลือง) กลับบ้าน 5.นายวง -อายุ 25 ปี (เคสเหลือง) EMS รักษาตัว รพร.กุฉินารายณ์ นอนรักษาตัวโรงพยาบาล
6.นาง Ky-(เคสเหลือง) EMS กลับบ้าน 7.นายป้อง ขาวผ่อง อายุ 30 ปี (เคสเขียว) EMS กลับบ้าน 8.นาย Thoun sisouman อายุ 20 ปี (เคสเขียว) กลับบ้าน 9.นายปัญ รจนา อายุ 21 ปี (เคสเขียว) กลับบ้าน 10.นางตั่น แขนยาวสีเชียว อายุ 42 ปี (เคสเขียว) กลับบ้าน 11.นางสาวดาลี่ อายุ 27 ปี (เคสเขียว) กลับบ้าน และ 12 นางพิม อายุ 18 ปี (เคสเขียว) กลับบ้าน