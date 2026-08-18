ฮือฮา! พบฝูงปลากระเบนราหูน้ำจืดกว่า 20 ตัว รวมกลุ่มใต้แม่น้ำแม่กลองกาญจน์ คาดเป็นแหล่งจับคู่ผสมพันธุ์ สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำ

กาญจนบุรี - นักดำน้ำพบฝูงปลากระเบนราหูน้ำจืดกว่า 20 ตัว รวมกลุ่มอยู่ใต้ท้องแม่น้ำแม่กลอง พื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในระดับความลึกราว 15 เมตร บริเวณวังน้ำวนกลางแม่น้ำ คาดเป็นช่วงฤดูสืบพันธุ์และจับคู่ ขณะที่ผู้พบเห็นเผยสุดประทับใจ มองเป็นสัญญาณสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแม่น้ำแม่กลอง
นายเฉลิมพนธ์ หงษ์ยนต์ หรือ “โก้ใหญ่” ประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค 7 จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมทีมงานได้เดินทางไปดำน้ำสำรวจบริเวณแม่น้ำแม่กลอง ในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ระหว่างดำน้ำลงไปในระดับความลึกประมาณ 15 เมตร ปรากฏว่าได้พบฝูงปลากระเบนราหูน้ำจืดจำนวนกว่า 20 ตัว รวมกลุ่มกันอยู่ใต้ท้องน้ำ บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็น “วังน้ำวน” หรือแอ่งน้ำลึกกลางแม่น้ำแม่กลอง
นายเฉลิมพนธ์กล่าวว่า การได้พบเห็นปลากระเบนจำนวนมากรวมตัวกันถือเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจอย่างมาก เพราะสะท้อนให้เห็นว่าแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ดังกล่าวยังมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ พร้อมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในธรรมชาติ
ข้อมูลจากกรมประมงระบุว่า ปลากระเบนน้ำจืดสามารถมีพฤติกรรมรวมกลุ่มกันได้จากหลายสาเหตุ โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือการสืบพันธุ์และจับคู่ แม้โดยปกติปลากระเบนบางชนิดจะมีพฤติกรรมค่อนข้างสันโดษ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูสืบพันธุ์อาจรวมตัวกันบริเวณแหล่งน้ำที่มีลักษณะเหมาะสม
ปลากระเบนตัวผู้หลายตัวอาจว่ายติดตามหรือขนาบข้างตัวเมียซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า เพื่อแข่งขันกันในการจับคู่ นอกจากนี้ปลากระเบนในกลุ่มเดียวกันอาจมีช่วงเวลาการผสมพันธุ์ ตั้งครรภ์ และคลอดลูกใกล้เคียงกัน
อีกสาเหตุหนึ่งคือการหาอาหาร โดยปลากระเบนอาจรวมตัวกันตามพื้นที่พื้นทรายหรือโคลนซึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ด้วยความสามารถในการตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากสิ่งมีชีวิต ทำให้สามารถค้นหาเหยื่อที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นทรายหรือโคลนได้ และเมื่อพบแหล่งอาหาร ตัวอื่นอาจว่ายเข้ามารวมกลุ่มเพื่อหาอาหารบริเวณเดียวกัน
การหากินรวมกลุ่มยังอาจช่วยให้การโบกครีบของปลากระเบนรบกวนหรือเปิดหน้าดิน ทำให้สัตว์หน้าดินที่ซ่อนตัวอยู่กระจายออกมาและถูกจับกินได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ปลากระเบนยังสามารถรวมกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ระดับน้ำลดลง พื้นที่น้ำตื้นอาจมีอุณหภูมิสูงและออกซิเจนต่ำ ทำให้ปลากระเบนเคลื่อนย้ายไปยัง “วังน้ำลึก” ซึ่งมีความลึกประมาณ 10-20 เมตร หรือมากกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพน้ำที่ไม่เหมาะสม
ขณะเดียวกัน ปลากระเบนเป็นสัตว์น้ำที่ค่อนข้างไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หากอุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเกิดปัญหาน้ำเสียและมลพิษ อาจมีการเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเวียนและมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกว่า
การพบฝูงปลากระเบนราหูน้ำจืดกว่า 20 ตัวในครั้งนี้ จึงนับเป็นภาพธรรมชาติที่น่าสนใจของแม่น้ำแม่กลอง และเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สะท้อนถึงความหลากหลายของสัตว์น้ำในลำน้ำสำคัญของ จ.กาญจนบุรี ขณะเดียวกันยังเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพน้ำและระบบนิเวศของแม่น้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตและขยายพันธุ์ในธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน