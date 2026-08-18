(คลิป)สนั่นดอยห้วยชมภู!ตร.ปส.บุกจับผู้ต้องหาขว้างระเบิดใส่ บึ้มใส่ตัวเองดับ 1 ตำรวจเจ็บ 1

เชียงราย - เผยนาทีสุดเดือด..ตำรวจ ปส.บุกค้น-จับผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดบนดอยห้วยชมภู เชียงราย เจอคนร้ายถืออาวุธยืนจังก้าขัดขวางไม่พอ ยังมีทีท่าขว้างระเบิดใส่ซ้ำ แต่เกิดบึ้มสนั่นโดนตัวเองดับ 1 จนท.เจ็บ 1 นาย
วันนี้ (18 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) นปส.ฝาง กก.2 บก.ปส.3 บช.ปส.ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร นบ.ยส.35 และ ร้อย คทร.กองกำลังผาเมือง บุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่บนดอยห้วยชมภู พื้นที่บ้านแม่สลัก หมู่ 9 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย ซึ่งมีภูมิประเทศสูงชันติดต่อกับ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามหมายค้นศาลจังหวัดฝาง เลขที่ ค.200/2569 ลงวันที่ 17 ส.ค.2569 และหมายจับศาลอาญาเลขที่ 449/2569 ลงวันที่ 28 มี.ค.2569 ข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหนายโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชน" ให้จับกุมนายศีลชัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่เดินเท้าฝ่าภูมิประเทศที่ยากลำบากเข้าไปถึงบริเวณบ้านซึ่งเป็นคอนกรีตชั้นเดียว พบชายไม่ทราบชื่อนามสกุลพยายามต่อสู้ขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจค้นบ้าน โดยถือปืนลูกซองยาวชี้มาทางเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้ถืออาวุธระเบิดในมือและมีท่าทีพยายามจะขว้างใส่เจ้าหน้าที่ที่ไปปิดล้อมตรวจค้นอยู่ตลอด ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวคาดว่าระเบิดในมือของชายคนดังกล่าวได้ทำงาน
เมื่อเสียงระเบิดสงบจึงเข้าไปตรวจสอบพบร่างของชายคนดังกล่าวกระเด็นออกมานอกบ้านในสภาพใบหน้าเละเสียชีวิตคาที่แล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าคือใครและเป็นบุคคลตามหมายจับหรือไม่ นอกจากนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปส.จำนวน 1 นายมียศเป็น ร.ต.ต.ได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดที่แขนซ้าย เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งไปรับการรักษาอย่างเร่งด่วน และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.