(คลิป)พบทั้งขับรถหวาดเสียว-โชว์ปืนใส่!เจอ ตร.บุกคุมตัวคาแยกไฟแดงกลางเชียงใหม่

เชียงใหม่ - เผยเหตุ ตร.นอกเครื่องแบบ พร้อมอาวุธ บุกคุมตัวคนขับกระบะขาวคาแยกรินคำ กลางเชียงใหม่ จนคนแตกตื่นกันทั่ว..พบทั้งขับหวาดเสียว-โชว์ปืน ก่อนค้นเจอปืน–สนับมือ แม้มีใบอนุญาต “ป4”เจอแจ้งข้อหาพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร
กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ นอกเครื่องแบบ พร้อมอาวุธ บุกเข้าควบคุมตัวชายขับขี่รถกระบะสีขาว คาแยกรินคำ ช่วงเย็นวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนที่อยู่บริเวณดังกล่าวแตกตื่นกันไปทั่วนั้น
ล่าสุดมีรายงานแจ้งว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้น หลัง จนท.ตำรวจ ออกตรวจพื้นที่บริเวณถนนรอบเมืองเชียงใหม่ กระทั่งถึงบริเวณแยกหนองฮ่อ พบรถกระบะโตโยต้าสีขาว ขับขี่ในลักษณะหวาดเสียว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตนและส่งสัญญาณให้หยุดรถ
ระหว่างนั้น ชายคนขับได้เปิดกระจกและชักอาวุธปืนออกมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็น เจ้าหน้าที่จึงวิทยุประสานกำลังตำรวจ สภ.ช้างเผือก ร่วมติดตามและสกัดจับ กระทั่งรถคันดังกล่าวถูกติดตามไปถึงบริเวณถนนห้วยแก้ว บริเวณสี่แยกไฟแดงรินคำ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ได้แสดงตนเป็นตำรวจ ส่งสัญญาณให้รถหยุดและดับเครื่องยนต์ ก่อนให้ผู้ขับขี่ลงจากรถ จากการตรวจสอบทราบชื่อต่อมาคือ นายธิติโรจน์ (สงวนนามสกุล) โดยเจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจค้นรถยนต์ ซึ่งผู้ต้องหาให้ความยินยอมโดยสมัครใจ
ผลการตรวจค้นพบของกลาง ได้แก่ อาวุธปืนพกสั้น SIG SAUER รุ่น P365 ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก พร้อมแม็กกาซีน 1 อัน และสนับมือ 1 อัน วางอยู่ภายในรถ
จากการสอบถาม ผู้ต้องหาให้การรับว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4) ถูกต้อง แต่ไม่มีใบอนุญาตให้พาอาวุธปืนติดตัว (ป.12) เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และพาอาวุธ (สนับมือ) ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ในขณะเข้าจับกุม ตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ดึงอาวุธปืนประจำกายออกมาในลักษณะเตรียมพร้อม เนื่องจากพบเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้ต้องหามีอาวุธปืน จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้าจับกุมและควบคุมตัวตามหลักยุทธวิธี เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนโดยรอบ.