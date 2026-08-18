(คลิป)รอดตายปาฏิหาริย์! ผู้ใหญ่บ้านโคราช กลับจากเฝ้าลูกที่ รพ. ควบกระบะแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงขาด 2 ท่อน สาหัสติดในซากรถ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ผู้ใหญ่บ้านมาบตะโก โคราช กลับจากเฝ้าลูกที่โรงพยาบาล ขับกระบะแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงขาด 2 ท่อน บาดเจ็บสาหัสติดในซากรถ เกิดเหตุบนถนน 224 สายครบุรี – เสิงสาง กู้ภัยต้องเครื่องตัดถ่างช่วยเหลือกว่าครึ่งชั่วโมงจะสามารถนำร่างออกมาได้ เร่งนำส่ง รพ. รอดตายปาฏิหาริย์
วันนี้ ( 18 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นที่ผ่านมา พ.ต.ท.วรากูลณ์ เสนาช่วย สารวัตรสอบสวน สภ.ครบุรี รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูง มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภัยในตัวรถ ที่เกิดเหตุเป็นทางหลวงหมายเลข 224 สายครบุรี - เสิงสาง ช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 63 - 64 ท้องที่ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นช่วงทางโค้งยาว จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย มูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา ประจำจุด อำเภอครบุรี เพื่อนำอุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
โดยที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะ 4 ประตูยี่ห้อ isuzu d-max สีดำ หมายเลขทะเบียน งบ 6 136 นครราชสีมา ตะแคงตกอยู่ข้างทาง สภาพด้านหน้าพังยับ เสาไฟฟ้าแรงสูง 22 เมตร ขนาด 115,000 โวลต์ ริมถนน ถูกชน ขาด 2 ท่อน 1 ต้น มีผู้บาดเจ็บเป็นคนขับติดอยู่ภายในรถ ซึ่ง ขณะนั้นยังมีควันไฟพุ่งออกมาบริเวณจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้มีการประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ทำการตัดไฟฟ้า ก่อนเข้าให้การช่วยเหลือ ซึ่งต้องใช้เวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงจึงสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้และรีบนำส่ง รพ.ครบุรี
ทราบชื่อภายหลังคือ นายอภิสิทธิ์ จั้นอรัญ อายุ 56 ปี เป็นผู้ใหญ่บ้านมาบตะโกเอน ม.2 ตำบลมาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก ต้นขาและหน้าแข้งขวาหัก 2 ท่อน 2 จุด แต่ยังรู้สึกตัว การหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลครบุรี อย่างเร่งด่วน ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากผู้บาดเจ็บอย่างไม่สามารถให้รายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้
จากการสอบถาม นายประเสริฐศักดิ์ บุญโสม กำนันตำบลมาบตะโกเอน ซึ่งเข้ามาดูสถานการณ์ที่เกิดเหตุ ทราบว่าช่วงเช้าวันเกิดเหตุ นายอภิสิทธิ์ ได้พาลูกไปส่งโรงพยาบาลครบุรีเนื่องจากมีอาการ heat stroke จากนั้นก็เฝ้าดูอาการและกลับมาทำธุระที่วัดภายในหมู่บ้าน จากนั้นเปลี่ยนรถเข้าไปเฝ้าลูกอีกครั้ง และคิดว่าน่ากำลังจะกลับบ้าน จึงมาเกิดอุบัติเหตุ โดยปกติแล้วผู้ใหญ่อภิสิทธิ์ ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ แต่มีโรคประจำตัวคือโรคความดันที่ต้องรับยาเป็นประจำ ถึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้ อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะต้องรอให้ผู้ใหญ่อภิสิทธิ์ ปลอดภัยดีจึงจะได้ทำการสอบปากคำถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป