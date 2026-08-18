เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งปักหลักหน้าศาลากลางฯ วันที่ 2 ประกาศไม่ถอย ทวงยกเลิก EEC ลั่นรอ “ลายเซ็นอนุทิน” นำปราจีนฯ พ้นพื้นที่

ปราจีนบุรี - เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและนักปกป้องสิ่งแวดล้อมรวมตัวปักหลักหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เข้าสู่วันที่ 2 ของการชุมนุม “หยุด EEC ปกป้องปราจีนบุรี” ยืนยันไม่ถอยจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกและนำจังหวัดปราจีนบุรีออกจากพื้นที่ EEC พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น-เสวนาทางเลือกการพัฒนาจังหวัด ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก
วันนี้ (18 ส.ค.) บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เครือข่ายปราจีนเข้มแข็ง พร้อมด้วยประชาชนและกลุ่มนักปกป้องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ยังคงรวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าไปอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยผู้ชุมนุมระบุว่าจะยังคงปักหลักต่อเนื่องและไม่เดินทางกลับ จนกว่าจะได้รับคำตอบตามข้อเรียกร้อง
แกนนำเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งระบุว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ต้องการสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่ถึงผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตจากการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐทบทวนแนวทางการพัฒนาจังหวัด โดยยืนยันจุดยืนว่า “ไม่ถอย ไม่ยอม” และต้องการให้มีคำสั่งยกเลิกการนำปราจีนบุรีเข้าสู่พื้นที่ EEC
ผู้ชุมนุมยังเรียกร้องให้มีการรับรองด้วย “ลายเซ็นของนายอนุทิน” ตามที่เครือข่ายระบุเป็นเงื่อนไขสำคัญ ก่อนจะยุติการปักหลัก โดยต้องการให้รัฐบาลแสดงความชัดเจนต่อข้อเรียกร้องของประชาชน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีการรวมตัวของเครือข่ายฯ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ก่อนเปิดเวทีให้เครือข่ายปราจีนบุรีเข้มแข็งนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรับชมสารคดี “มรดกพิษ” การแสดงดนตรีสด การเสวนาในหัวข้อ “ทางเลือกจังหวัดปราจีนบุรี” รวมถึงกิจกรรมเคานต์ดาวน์ติดตามข้อเรียกร้องเรื่องลายเซ็น และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรม “ชาวปราจีนอยากบอก”
เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยกับแนวทางการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามสถานการณ์การชุมนุมบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยยืนยันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการส่งเสียงเรียกร้องให้ภาครัฐรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่คำนึงถึงชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน