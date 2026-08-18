นครพนมยังน่าห่วง! น้ำท่วมพื้นที่เกษตรกว่า 9 หมื่นไร่ 11 อำเภอ ศรีสงครามหนักสุด จับตาฝนระลอกใหม่ 18–21 ส.ค.นี้

นครพนม – น้ำท่วมกระทบพื้นที่เกษตรนครพนมขยายวงกว้าง 11 อำเภอ 69 ตำบล 444 หมู่บ้าน เกษตรกรเดือดร้อนกว่า 1.2 หมื่นราย คาดพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 90,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว “อ.ศรีสงคราม” หนักสุดเกือบกว่า 45,000 ไร่ ขณะที่เช้าวันนี้( 18 ส.ค.) น้ำโขงลดเหลือ 11.39 เมตร ต่ำกว่าระดับวิกฤต 61 ซม. แต่ลำน้ำสาขาหลายแห่งยังมีน้ำสูง จับตาฝนหนักระลอกใหม่ 18–21 ส.ค.นี้ หวั่นซ้ำเติมพื้นที่น้ำท่วมเดิม
วันนี้(18 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมว่า แม้ระดับน้ำแม่น้ำโขงจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะนาข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำ ซึ่งหลายแห่งยังมีน้ำท่วมขัง ล่าสุดสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมรายงานความเสียหายเบื้องต้นด้านพืชจากอุทกภัย ครั้งที่ 2/2569 ข้อมูลพบว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม 11 อำเภอ 69 ตำบล 444 หมู่บ้าน เกษตรกร 12,538 ราย และมีพื้นที่คาดว่าจะเสียหายรวมถึง 90,781.70 ไร่
ในจำนวนดังกล่าวเป็น นาข้าว 89,985.20 ไร่ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของความเสียหายทั้งหมด ขณะที่พืชไร่และพืชผักได้รับผลกระทบ 153 ไร่ และไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ อีก 643.50 ไร่
ศรีสงครามหนักสุด เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่เสียหาย
เมื่อแยกเป็นรายอำเภอ พบว่า อำเภอศรีสงครามได้รับผลกระทบหนักที่สุด 44,890 ไร่ หรือเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่เกษตรที่คาดว่าจะเสียหายทั้งจังหวัด รองลงมาคือ อำเภอนาทม 21,730 ไร่ และอำเภอท่าอุเทน 7,928 ไร่
ส่วนอำเภออื่น ๆ ได้แก่ นาหว้า 5,601 ไร่ เมืองนครพนม 3,282 ไร่ บ้านแพง 2,856.75 ไร่ ปลาปาก 1,720 ไร่ โพนสวรรค์ 1,308 ไร่ นาแก 1,032.20 ไร่ เรณูนคร 323.75 ไร่ และธาตุพนม 110 ไร่
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นเพียง การประเมินความเสียหายเบื้องต้น เนื่องจากบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง เจ้าหน้าที่จะต้องลงพื้นที่สำรวจและรับรองความเสียหายจริงอีกครั้งหลังระดับน้ำลดลง จึงมีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขความเสียหายจะเปลี่ยนแปลงได้
น้ำโขงลดเหลือ 11.39 เมตร แต่ลำน้ำสาขายังน่าห่วง
สำหรับสถานการณ์น้ำเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ระดับน้ำแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.39 เมตร ลดลงจากวันก่อนอีก 12 เซนติเมตร และต่ำกว่าระดับวิกฤต 12.00 เมตร อยู่ 61 เซนติเมตร ถือเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมสถานการณ์น้ำภายในจังหวัดยังไม่สามารถวางใจได้ โดยมีปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำรวมประมาณ 170.70 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 108.57% ขณะที่ประตูระบายน้ำ 12 แห่ง มีน้ำรวม 124.06 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 123.31%
จุดที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือ ลำห้วยเคน ซึ่งมีปริมาณน้ำประมาณ 174.49% ของความจุเก็บกัก ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำตามลำน้ำสาขายังคงมีความเสี่ยง แม้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะลดลงแล้วก็ตาม
ห่วงฝนระลอกใหม่ 18–21 ส.ค. ซ้ำเติมนาข้าว
อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาคือสภาพอากาศ เนื่องจากช่วงวันที่ 18–21 สิงหาคม 2569 มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งหากมีฝนสะสมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ อาจทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงส่งผลให้การระบายน้ำจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอยู่เดิมทำได้ช้าลง
พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนลุ่มต่ำ พื้นที่รับน้ำ ริมลำน้ำสาขา พื้นที่ลาดเชิงเขา ทางน้ำไหลผ่าน และจุดที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซาก จึงยังต้องติดตามสถานการณ์ตลอดช่วง 4 วันนี้อย่างใกล้ชิด
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และระบบแจ้งเตือนภัย พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะที่เทศบาลเมืองนครพนมได้เตรียมกระสอบทรายสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้ป้องกันน้ำเข้าบ้าน พร้อมออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้า
สถานการณ์นครพนมขณะนี้จึงอยู่ในภาวะที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด แม้ “น้ำโขงลด” จะช่วยผ่อนคลายความกังวลลงบางส่วน แต่ “น้ำในลำน้ำสาขาที่ยังสูง ประกอบกับฝนระลอกใหม่” ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรกว่า 9 หมื่นไร่ที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้ว
หากฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง 18–21 สิงหาคม ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกอาจเพิ่มขึ้นได้ จึงขอให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว