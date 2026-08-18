(คลิป)แม่ช็อก! “น้องปลา” สาวกำแพงเพชร-แรงงานไทยในเกาหลีใต้วัย 34 ดับปริศนา ไร้เงินพาร่างกลับบ้าน

กำแพงเพชร – เกิดเหตุสะเทือนใจแรงงานไทยในต่างแดน..หลังเพจเฟซบุ๊กต่างๆ ประกาศตามหาญาติสาวกำแพงเพชร วัย 34 ปี เสียชีวิตกะทันหันในเกาหลีใต้ ครอบครัวรู้ข่าวถึงกับช็อก วอนคนใจบุญช่วยพากลับ เผยทางบ้านยากจน-ไม่มีทุนทรัพย์พอ
เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเพจ “โก้อีสานผู้ใหญ่บ้านเกาหลี v.2” และอีกหลายเพจ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความประกาศตามหาญาติของหญิงสาวชาวไทยที่เสียชีวิตในเกาหลีใต้ระบุชื่อ..นางสาวปิยวรรณ สำรีดี ชาวจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ญาติรีบติดต่อสถานทูตไทย ณ กรุงโซล ด่วนที่สุด ก่อนที่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลไตรตรึงษ์จะพบเห็นประกาศดังกล่าวและรีบประสานแจ้งผู้สื่อข่าว เนื่องจากจำได้ทันทีว่าบุคคลในภาพคือลูกบ้านของตนเอง
เมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 182/1 หมู่ 3 บ้านวังน้ำขาว ตำบลไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร พบนางลำไย สำรีดี อายุ 69 ปี มารดาของผู้เสียชีวิต ซึ่งอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจอย่างหนัก เปิดเผยว่า ลูกสาวเดินทางไปทำงานหมอนวดแผนโบราณที่เกาหลีใต้เมื่อ 7 ปีก่อน ที่ผ่านมามักจะโทรศัพท์มาพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบและส่งเงินมาจุนเจือครอบครัวเป็นครั้งคราว ครั้งสุดท้ายลูกติดต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา โดย “น้องปลา” ได้ปรึกษาแม่ว่ามีอาการประจำเดือนมามากผิดปกติ ซึ่งแม่ได้แนะนำให้ซื้อยาแก้ปวดมารับประทาน
“ยืนยันว่าลูกสาวไม่มีโรคประจำตัวใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ครอบครัวรู้สึกตกใจกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก และต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางการเกาหลีใต้ในการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป”
นางลำไยกล่าวทั้งน้ำตาด้วยความจนปัญญาว่า หลังสอบถามเพื่อนร่วมงานของลูกสาวในเกาหลีใต้ ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการนำร่างกลับประเทศไทยประมาณ 200,000 บาท หรือหากนำเฉพาะเถ้ากระดูกกลับจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาท เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนและมีอาชีพรับจ้างทั่วไป จึงไม่มีเงินก้อนใหญ่เพียงพอ จึงอยากวิงวอนผู้ใจบุญช่วยเมตตาช่วยเหลือ เพื่อให้ได้พาร่างอันไร้วิญญาณของลูกสาวกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ด้าน นายวินัย เดชศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว พร้อมเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว เนื่องจากอุปสรรคสำคัญคือค่าใช้จ่ายในการส่งศพข้ามประเทศที่มีราคาสูงเกินกว่าศักยภาพของครอบครัวจะแบกรับไหว
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการนำร่าง “น้องปลา” กลับบ้านเกิด สามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เลขที่บัญชี 016982971787 ชื่อบัญชี นางลำไย สำรีดี โดยครอบครัวจะปิดบัญชีทันทีเมื่อได้รับยอดเงินครบตามจำนวนที่ใช้ในการดำเนินการ และทางผู้สื่อข่าวจะคอยติดตามความคืบหน้ามานำเสนอต่อไป