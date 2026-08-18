ทุ่งใหญ่นเรศวรฯ แจงด่วน! ไม่พบ “จีนเทา” ตั้งโรงงานไม้กลางป่า ยันลาดตระเวนเข้ม-หาข่าวเชิงลึกไร้ร่องรอย

กาญจนบุรี – ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เร่งตรวจสอบข่าว “จีนเทา” ตั้งโรงงานแปรรูปไม้กลางผืนป่า หลังถูกแชร์ว่อนโซเชียล ยืนยันไม่พบข้อมูลหรือร่องรอยตามที่กล่าวอ้าง เจ้าหน้าที่ระดมกำลังตรวจสอบเชิงลึก วอนประชาชนใช้วิจารณญาณก่อนแชร์ข้อมูล หวั่นข่าวเท็จสร้างความตื่นตระหนกและกระทบภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่
จากกรณีมีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มเพจเฟซบุ๊ก “ทหารเรือ นาวิกโยธิน” อ้างว่ามีกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้าไปตั้งโรงงานแปรรูปไม้กลางป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนั้น
ล่าสุด วันที่ 17 ส.ค. 2569 นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เปิดเผยว่า หลังปรากฏข้อมูลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที โดยระดมกำลังหาข่าวเชิงลึกในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ ไม่พบข้อมูลหรือร่องรอยการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือกิจกรรมตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์
นายศุภฤกษ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ Smart Patrol อย่างเข้มข้นและครอบคลุมพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอย่างต่อเนื่อง จึงยังไม่พบหลักฐานหรือร่องรอยการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ รวมถึงการบุกรุกทำลายป่าในลักษณะดังกล่าว
ขณะเดียวกัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกของบุคคลภายในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยดำเนินการตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยทหารในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้
“ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้รับการดูแลรักษาอย่างเข้มงวด ขอความร่วมมือทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และงดส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งอาจสร้างความตื่นตระหนกและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” นายศุภฤกษ์ กล่าว
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเบาะแสหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ สามารถแจ้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ที่ สายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจะเร่งตรวจสอบข้อมูลทุกกรณีต่อไป