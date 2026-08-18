(คลิป)ทล.108 ป่วน!ฝนถล่มน้ำป่าหลากซัดคอสะพานทรุด-ตอม่อหาย ต้องปิดเส้นทางแม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง-ฮอด

แม่ฮ่องสอน – ทล.108 เส้นทางเชื่อมเชียงใหม่-ฮอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ป่วน..ฝนหนักน้ำป่าถล่ม ซัดคอสะพานแบรีทรุด-ตอม่อหาย ต้องประกาศปิดห้ามรถทุกชนิดผ่าน อนุญาตให้แค่รถ จยย.กับคนเดินข้ามได้เท่านั้น จนรถราทั้งรถบรรทุก รถทัวร์-รถโดยสารประจำทาง ต้องจอดรอสองฝั่งตั้งแต่กลางดึก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง จน 4 ทุ่มเศษที่ผ่านมา(17 ส.ค.) เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าจากลำน้ำห้วยโป่ง กัดเซาะคอสะพานแบรี่ ที่เป็นสะพานเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 108 ระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอขุนยวม
ความแรงของกระแสน้ำในครั้งนี้เริ่มกระทบกับคอสะพานรวมถึงความเสียหายกับถนนช่วงทางขึ้นและลงของสะพานสำรอง ทำให้ผู้นำหมู่บ้านต้องสำรวจและปิดสะพานแบรีไว้ก่อน เนื่องจากยังคงพบว่ามีกระแสน้ำหลากเข้ามาอย่างรุนแรงเกรงจะเกิดอันตรายได้
ต่อมา ว่าที่ร้อยตรียอดเพ็ชร คำแสงดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างของสะพานสำรองแห่งนี้ที่ใช้งานมากว่า 2 ปี จากกรณีอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2567 และเป็นสะพานหลักของถนนหลวงหมายเลข 108 สายแม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง-ฮอด ที่ไม่สามารถสร้างทางเบี่ยงไปยังจุดอื่นได้เลย
เบื้องต้นพบว่าตอม่อหลักของสะพานโดนกระแสน้ำกัดเซาะจนกระทบกับฐานเดิมและมีความเสี่ยงจากบริเวณคอสะพานทั้ง 2 ด้านที่เริ่มทรุดตัวด้วย ทำให้เจ้าหน้าต้องประกาศปิดห้ามรถทุกชนิดผ่านโดยเด็ดขาด อนุญาตเฉพาะคนเดินข้ามกับรถจักรยานยนต์เท่านั้น พร้อมเร่งประสานไปยังศูนย์สร้างทางพิจิตร เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรกลหนักเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้ว
ผลจากการประกาศปิดสะพานแบรี่ห้วยโป่งดังกล่าว ก็ส่งผลให้กระทบกับผู้ใช้เส้นทาง รถบรรทุก รถโดยสารประจำทางทั้งสายแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่และสายแม่ฮ่องสอน-กรุงเทพฯ ไม่สามารถผ่านได้จนกว่าชุดสร้างทางจะทำการแก้ไขจนแล้วเสร็จ ซึ่งยังไม่สามารถประเมินเวลาได้
สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือต้องให้รถทุกประเภทจอดรอที่สองฝั่งของสะพานเพื่อถ่ายเทสิ่งของหรือผู้คนไปยังอีกฝั่งได้เท่านั้นและปัญหาที่สำคัญคือปริมาณน้ำที่หลากจากฝนตก เพราะหากยังมีฝนตกลงมาซ้ำเติมเข้าไปอีกจะเป็นผลกระทบหนักกับโครงสร้างของสะพานแบรี่ทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ขณะที่สำนักงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งเตือนผ่านระบบมือถือในพื้นที่ของอำเภอเมืองและอำเภอขุนยวม เฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและเตรียมเคลื่อนย้ายไว้ด้วย