ระทึก!จนท.เร่งช่วยคนจมน้ำคูเมืองเชียงใหม่งมเจอตัวใน2นาที แต่หมดสติต้องเยื้อชีวิต-พยานเห็นถอดเสื้อผ้าแล้วตรงลงน้ำ

เชียงใหม่ - ระทึก! คนจมน้ำคูเมืองเชียงใหม่ หน้าตลาดสมเพชร จนท.กู้ภัยเร่งช่วยเหลือค้นหาจนพบตัวในเวลาเพียง 2 นาที พบหมดสติ พร้อมรีบนำขึ้นมาปั๊มหัวใจ และส่งโรงพยาบาล เพื่อเยื้อชีวิต พยานเผยเห็นถอดเสื้อผ้าแล้วเดินลงน้ำ คาดอาจตั้งใจก่อเหตุ
วันนี้(17ส.ค.69) เวลา 19.50 น. พนักงานสอบสวน สภ. เมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้ง เหตุมีผู้ประสบเหตุจมน้ำ บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ หน้าตลาดสมเพชร อ เมืองเชียง จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นและรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วย มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งค้นหาผู้ประสบเหตุในน้ำ โดยใช้เวลาประมาณ 2 นาที ก่อนจะพบร่างเป็นผู้ชายและรีบนำขึ้นจากน้ำ
ทั้งนี้ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า พบผู้ประสบเหตุถอดเสื้อผ้า ก่อนเดินลงไปในน้ำบริเวณคูเมือง และไม่กลับขึ้นมา จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือ ซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ และมูลนิธิรวมใจ ได้เข้าช่วยเหลือและทำ CPR อย่างเร่งด่วน พร้อมประสานรถพยาบาลขั้นสูงจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าสนับสนุนนำตัวผู้ประสบเหตุส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อให้ทีมแพทย์ทำการช่วยเหลือและรักษาอย่างเร่งด่วน
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ประสบเหตุอาจจะประสบปัญหาส่วนตัว จึงได้ก่อเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตามต้องสอบสวนอย่างละเอียดต่อไป พร้อมอยู่ระหว่างการติดตามอาการของผู้ประสบเหตุ