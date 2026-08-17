ศรัทธาหลั่งไหลช่วยวัดป่าอดุลยาราม ถวายกล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัย ทั้งมีศิษย์ทุ่ม 1.5 ล้านช่วยโอนที่ดินวัด แต่เจ้าอาวาสไม่รับ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ศิษย์ใกล้ชิดเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม เผยมีศิษย์ใจดียอมทุ่มเงินกว่า 1.5 ล้านบาทช่วยวัดโอนที่ดิน แต่ถูกเจ้าอาวาสชะลอไว้ เหตุที่ดินยังอยู่กระบวนการศาล ทั้งค่าใช้จ่ายโอนจริงเพียง 7,000-8,000 บาท ทั้งยังมีผู้ศรัทธานำกล้องวงจรปิด 8 ตัว ถวายติดตั้งให้วัดฟรี ดูแลความปลอดภัยในวัด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในวัดป่าอดุลยาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ล่าสุดวันนี้ (17 ส.ค.) ยังคงมีประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชน นำกล้องวงจรปิดจำนวน 8 ตัว มาบริจาคและติดตั้งให้กับทางวัดฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยภายในวัด และช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลพื้นที่โดยรอบวัดป่าอดุลยาราม
นายไมตรี วัฒกพาณิชย์ อายุ 39 ปี เจ้าของบริษัท อี เค เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้ประกอบการรับติดตั้งกล้องวงจรปิดในจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ากล้องวงจรปิดทั้งหมดที่นำมาถวาย เป็นเงินส่วนตัวบริจาคให้วัด หลังติดตามข่าวผ่านเพจต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น และทราบว่ามีการพูดถึงการเรี่ยไรเงินเพื่อจัดหากล้องวงจรปิดให้กับวัด ตนประกอบธุรกิจด้านนี้อยู่แล้ว จึงขอร่วมบริจาคกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก 8 ตัว พร้อมส่งทีมงานเข้ามาติดตั้งให้เรียบร้อย เบื้องต้นเฉพาะค่าอุปกรณ์ประมาณ 25,000 บาท
ส่วนค่าติดตั้งไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย ตนติดตามข่าวกรณีข้อพิพาทของวัดมาโดยตลอด และเป็นคนขอนแก่น เคยเดินทางมาที่วัดแห่งนี้หลายครั้ง แต่เป็นเวลานานแล้ว ในอดีตบรรยากาศค่อนข้างเงียบและไม่ค่อยมีประชาชนเดินทางมา แต่เมื่อเห็นข่าวจึงอยากเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิด ตรวจสอบพื้นที่ได้สะดวกขึ้น
กล้องวงจรปิดที่นำมาบริจาค เป็นกล้องระบบไอพี ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล สามารถดูภาพย้อนหลังและตรวจสอบผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยพระอนุวัฒน์ หรือคณะกรรมการวัดสามารถตรวจสอบภาพได้ จุดที่ติดตั้งเน้นบริเวณประตูทางเข้าและทางออกของวัด รวมถึงจุดที่ทางพระแจ้งว่าเคยมีสายไฟสูญหาย จึงติดตั้งกล้องเพิ่มอีกหนึ่งจุด
นายไมตรี กล่าวอีกว่าหากรวมค่าแรงและอุปกรณ์ทั้งหมดตามราคาปกติ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 35,000 บาท โดยค่าติดตั้งอยู่ที่จุดละประมาณ 1,500 บาท ค่ากล้องตัวละประมาณ 1,000 บาท รวมถึงเครื่องบันทึก สวิตช์จ่ายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ แต่ครั้งนี้ตนขอถวายทั้งหมดให้วัด ถือเป็นการร่วมทำบุญและช่วยดูแลความปลอดภัยภายในวัดป่าอดุลยาราม
ด้านนายธนากร บุญนคร อายุ 33 ปี ลูกศิษย์ใกล้ชิดพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัด ป่าอดุลยาราม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากญาติโยมติดตามข่าวกรณีการโอนที่ดินวัด และระบุว่าต้องใช้เงินโอนประมาณ 1,500,000 บาทนั้น ทำให้มีประชาชนบางส่วนตั้งใจเดินทางเข้ามาช่วยเหลือวัด โดยมีรายหนึ่งตั้งใจนำเงินมาถวายหลวงพ่อโดยตรง ขณะที่บุคคลดังกล่าวกำลังจะนำเงินออกมาถวาย หลวงพ่อได้บอกให้หยุดไว้ก่อน เนื่องจากที่ดินยังอยู่ในกระบวนการชั้นศาล
ทั้งหลวงพ่อได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินว่า ค่าใช้จ่ายดำเนินการจริงอาจอยู่ที่ประมาณ 7,000 -8,000 บาทเท่านั้น ทำให้ผู้ที่ตั้งใจนำเงินมาช่วยเกิดความชะงัก และไม่ได้มอบเงินให้ เนื่องจากหลวงพ่อยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวไม่ทราบว่าเดินทางมาจากที่ใด ทราบเพียงว่าเดินทางมากับรถตู้หรือรถบางประเภท
นายธนากร กล่าวอีกว่านอกจากเรื่องการบริจาคเงินแล้ว บางครั้งยังได้รับโทรศัพท์แทนหลวงพ่อจากผู้ที่ต้องการเสนอความช่วยเหลือ จึงจะแนะนำไปว่า หากต้องการช่วยเหลือ สามารถโอนเงินผ่านคิวอาร์โค้ดหรือเลขบัญชีของวัดที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆได้ หรือหากต้องการให้เกิดความมั่นใจก็สามารถเดินทางมาที่วัด และถวายเงินให้หลวงพ่อโดยตรงได้ ซึ่งหลวงพ่อจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ หากเป็นเงินจำนวนไม่มาก เช่น หลักร้อย หลวงพ่ออาจรับไว้
แต่หากเป็นเงินจำนวนมาก หลวงพ่ออาจพิจารณาว่าไม่เหมาะสมและไม่รับ เนื่องจากเกรงว่าจะดูไม่ดี จึงฝากถึงญาติโยม ที่มีความประสงค์จะถวายเงินช่วยเหลือวัด ว่าขอให้เดินทางมาที่วัดโดยตรง หรือสามารถโอนผ่านคิวอาร์โค้ดของวัดได้ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน