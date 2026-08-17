พิสูจน์หลักฐาน4ลุยตรวจสอบหาเบาะแสเจ้าของยาบ้า30ถุงฝังซ่อนในพื้นที่เรือนจำกลางจขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพบถุงยาบ้า 30 ถุง ถูกฝังซ่อนในพื้นที่ก่อสร้างแฟลตบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนจำ ชี้จุดนี้บุคคลภายนอกเข้าออกง่าย เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นของใคร เร่งสอบเจ้าหน้าที่เรือนจำและคนงานที่พบ พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด
วันนี้(17 ส.ค.)พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการ สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วยนายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ลงพื้นที่เรือนจำกลางขอนแก่น เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุ หลังผู้รับเหมาก่อสร้างแฟลตเจ้าหน้าที่เรือนจำขอนแก่น พบห่อวัตถุซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นยาบ้าบรรจุในถุง จำนวน 30 ถุง แบ่งเป็นถุงพลาสติกสีน้ำเงินทึบ จำนวน 24 ถุง และสีชมพูทึบ จำนวน 6 ถุง โดยขุดพบอยู่ในพื้นที่ดินก่อสร้าง เวลาประมาณ 11.00 น. ของเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ. เมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า จุดที่พบครั้งแรกเป็นกองขยะ สิ่งปฏิกูลและเศษวัสดุก่อสร้างซึ่งอยู่ด้านทางทิศตะวันตกของเรือนจำขอนแก่นหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นจุดที่มีคนงานก่อสร้างปรับหน้าดิน เพื่อที่จะสร้างแฟลตที่พักเจ้าหน้าที่เรือนจำหลังใหม่ เบื้องต้น ทราบว่าจุดนี้บุคคลภายนอกสามารถเข้าออกได้ง่าย จึงยังไม่สามารถระบุว่าวัตถุต้องสงสัยนี้เป็นของใคร
อย่างไรก็ตามเจ้าหหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะมีการพิสูจน์วัสดุที่ห่อหุ้มยาบ้าเพื่อตรวจสอบว่า วัตถุดังกล่าวอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนและจะไล่ดูกล้องวงจรปิดโดยรอบ เบื้องต้นตรงจุดพบยาบ้ามีกล้อง 2 ตัว จากนี้ไปจะทำการสอบสวนเจ้าหน้าที่เรือนจำ คนงานก่อสร้างเพื่อหาเบาะแสข้อมูล
ขณะที่นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า เรือนจำกลางขอนแก่นได้มีมาตรการคุมเข้มเข้าออก แต่จุดที่พบยาบ้าเป็นจุดที่อยู่ติดกับบ้านพักเจ้าหน้าที่และเป็นจุดที่ก่อสร้างแฟลตเจ้าหน้าที่ ซึ่งคนนอกก็สามารถเข้าออกได้ เบื้องต้นได้เพิ่มมาตรการเข้มด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดและจำกัดพื้นที่เข้าออกบริเวณเรือนจำพร้อมทั้งตรวจสอบบริเวณโดยรอบ ให้ละเอียด
นายบอย (ขอสงวนชื่อ) ผู้รับเหมาก่อสร้างแฟลตเจ้าหน้าที่เรือนจำ เปิดเผยว่า ตนเองได้นำเครื่องจักรเข้ามาหน้างานเพื่อเคลียร์พื้นที่ เตรียมก่อสร้างแฟลตที่พักเจ้าหน้าที่เรือนจำขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยได้เริ่มรื้อบ้านพักหลังเก่าบนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน ที่ยู่ฝั่งตรงข้ามกำแพงเรือนจำขอนแก่นออก จำนวน 6 หลัง โดยทราบว่า ก่อนที่ตนเองจะเข้ามารื้อนั้น เจ้าหน้าที่เคยพักอาศัยอยู่ที่บ้านพัก ได้ย้ายออกไปก่อนหน้านี้แล้วประมาณ 4 เดือน หลังจากรื้อบ้านพักออก ก็ได้เริ่มนำดินมาถมปรับพื้นที่ ในวันที่ 5 ส.ค. โดยเป็นดินใหม่ที่ขุดมาจากบ่อดินพื้นที่ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ซึ่งตอนนั้นพื้นที่มีลักษณะรก มีขยะจำนวนมาก จึงได้ใช้รถไถ ไถขยะส่วนหนึ่งมากองรวมกันไว้ที่บริเวณข้างเพิงพักริมถนน กระทั่งวันที่ 14 ส.ค. ในระหว่างที่คนงานกำลังใช้รถไถปรับหน้าดิน และไถดินตามปกติ ปรากฏว่า ขณะที่กำลังไถอยู่ ได้พบกับถุงวัตถุบางอย่างถูกลากมากลางพื้นที่ที่กำลังถมดิน เมื่อตรวจสอบดูจึงพบว่า เป็นถุงยาเสพติด จึงรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เรือนจำขอนแก่นรับทราบ ก่อนจะประสานตำรวจเข้าตรวจสอบ.