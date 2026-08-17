ระยองได้คำตอบ! พบหลักฐานชัด “ระเบิดหิน” ใน WHA กดพร้อมกัน 27 รู ต้นเหตุเสียงสนั่นทั่วเมือง

ระยอง – ชาวระยองได้คำตอบแล้ว! กรณีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวทั่วเมืองระยอง เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบหลักฐานชัดเจน เป็นการระเบิดหินบริเวณริมเนินเขาภายในเขตอุตสาหกรรม WHA ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย โดยมีการเจาะรูและฝังวัตถุระเบิดรวม 2 จุด กดระเบิดพร้อมกันถึง 27 รู ขณะที่รองผู้ว่าการ กนอ.สั่งระงับการดำเนินงานในพื้นที่ทันที
จากกรณีเมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว พร้อมแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้เป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของ จ.ระยอง ทั้ง อ.เมืองระยอง บ้านค่าย นิคมพัฒนา วังจันทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความตกใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีชาวบ้านและพระสงฆ์ในพื้นที่ต่างสงสัยว่าเสียงดังกล่าวเกิดจากเหตุใดและมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณใด
ก่อนหน้านี้หน่วยงานในพื้นที่เคยยืนยันว่า เสียงดังกล่าวไม่ใช่เสียงระเบิด ขณะที่ประชาชนได้นำภาพจากกล้องวงจรปิด รวมถึงข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ออกมายืนยันว่าเคยมีการระเบิดหินบริเวณดังกล่าวมานานประมาณ 4-5 ปีแล้ว อีกทั้งยังพบการนำหินจำนวนมหาศาลมากองไว้ในพื้นที่ใกล้เคียง จึงเกิดข้อสงสัยและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน
ล่าสุดวันนี้ (17 ส.ค.) นายกฤช ศิลปชัย สส.ระยอง ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ ศิริรักษ์ สส.ระยอง นายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอบ้านค่าย นายธีรวุฒิ เจริญสุข รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณริมเนินเขา ภายในเขตอุตสาหกรรม WHA หมู่ 9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย เพื่อหาสาเหตุของเสียงระเบิดที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบร่องรอยการเจาะและฝังวัตถุระเบิดหินอย่างชัดเจน รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด ทั้งสายไฟและถุงบรรจุส่วนผสมสำหรับระเบิดหินที่แตกกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ เบื้องต้นเชื่อว่าจุดดังกล่าวเป็นต้นเหตุของเสียงระเบิดที่ดังสนั่นและแรงสั่นสะเทือนที่ประชาชนในหลายพื้นที่ของ จ.ระยอง รับรู้ได้เมื่อวันที่ 13 ส.ค.
นายธีรวุฒิ เจริญสุข รองผู้ว่าการ กนอ. เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่บริเวณด้านหลังโครงการเขตอุตสาหกรรม WHA พบหลักฐานสำคัญที่สามารถยืนยันได้ว่า มีการใช้เครื่องเจาะทำรูสำหรับใส่วัตถุระเบิด รวมถึงพบสายไฟและถุงบรรจุส่วนผสมที่ใช้ในการระเบิดหินตกค้างอยู่ในพื้นที่ โดยพบจุดที่มีการเจาะและเตรียมระเบิดรวม 2 แห่ง และมีการกดระเบิดพร้อมกันจำนวน 27 รู
จากหลักฐานที่พบ กนอ.จึงมีคำสั่งให้ระงับและห้ามบุคคลใดเข้าไปดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ พร้อมดำเนินการสอบสวนและแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษผู้รับเหมาปรับพื้นที่ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ด้านนายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอบ้านค่าย กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถค้นพบหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่า ผู้รับเหมาภายในโครงการฯ มีการใช้วัตถุระเบิดจริง จึงได้กำชับให้นายปองวิชญ์ พงษ์ศิวาไพร ผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรม WHA ดำเนินการทุกอย่างบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
ทั้งนี้ หากในอนาคตจะมีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวอีก จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบอีก