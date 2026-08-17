(คลิป)เผยบรรยากาศญาติปิดบ้านเลี้ยงรับ “เล่าต๋า”อบอุ่น เตรียมจัดพิธีสู่ขวัญพรุ่งนี้

เชียงใหม่ – เผยบรรยากาศบ้านห้วยส้าน ชายแดนแม่อาย..หลัง “เล่าต๋า” พ้นโทษจำคุก ญาติตั้งโต๊ะเลี้ยงรับอบอุ่น-ผูกข้อมือกันเป็นการภายใน แต่ยังห้ามคนนอกเข้า พร้อมเตรียมพิธีสู่ขวัญตามประเพณีชาติพันธุ์อีกครั้ง เผยเจ้าตัวพูดเป็นภาษาลีซูสอนลูกหลานอย่ายุ่งกับยาเสพติด
หลังนายเล่าต๋า แสนลี่ อายุ 86 ปี ที่ต้องโทษคดียาเสพติด ถูกจำคุกตลอดชีวิต ก่อนถูกปล่อยตัวออมาเมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา นับวันเวลาต้องโทษจำคุก 8 ปี 3 เดือน 28 วันนั้น ล่าสุดปรากฎคลิปความยาวประมาณ 1 นาที 48 วินาที ที่เป็นภาพช่วงที่นายเล่าต๋าเพิ่งกลับถึงบ้านและบรรดาญาติพี่น้องได้เข้าไปต้อนรับอวยพรและกินเลี้ยง-ผูกข้อมือ ก่อนจะนั่งจิบน้ำชาและพูดคุยกัน เผยแพร่ในโลกออนไลน์
ญาติระบุว่า เป็นงานเลี้ยงที่ญาติพี่น้องจัดขึ้นเพื่อต้อนรับนายเล่าต๋า กลับบ้าน เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ 99 บ้านห้วยส้านดังกล่าว ซึ่งอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันที่เคยเป็นสถานที่จับกุมคดียาเสพติดเมื่อหลายปีก่อนประมาณ 2 กิโลเมตร ในคลิปนายเล่าต๋าพูดเป็นภาษีลีซูบอกกล่าวไม่ให้ลูกหลานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แหล่งข่าว ระบุว่าในวันที่ 18 ส.ค.นี้ ทางหมู่บ้านและครอบครัวจะประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญใหญ่ตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูให้กับนายเล่าต๋า เนื่องจากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านและเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยส้านตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ไปร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับบุคคลภายนอกคาดว่าจะยังไม่สามารถเข้าไปร่วมในพิธีได้
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่านายเล่าต๋าอาจจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นครั้งแรก หลังออกจากเรือนจำในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้แต่ก็คงต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันอีกครั้ง แต่ระหว่างนี้ บรรดาญาติๆ ได้ขอร้องไม่ให้คนนอกเข้าไปเยี่ยมเยียนหรือทำข่าว เนื่องจากต้องการให้นายเล่าต๋า พักผ่อนและใช้ชีวิตอย่างสงบกับครอบครัวภายหลังต้องไปอยู่ในเรือนจำมาแล้วหลายปี
สำหรับนายเล่าต๋าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) นำโดย พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข รักษการ ผบช.ปส.ในขณะนั้น นำกำลังร่วมกับฝ่ายต่างๆ เข้าจับกุมหลังล่อซื้อไอซ์น้ำหนักกว่า 20 กิโลกรัม เงินล่อซื้อกว่า 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2569 โดยมี พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.ที่เคยพยายามจะเข้าไปจับกุมหลายครั้งร่วมในคณะด้วยในฐานะเป็นที่ปรึกษา ผบ.ตร.มีการยึดทรัพย์ิสินในคดีเป็นจำนวนมาก
กระทั่งศาลได้ตัดสินประหารชีวิตนายเล่าต๋าแต่จำเลยรับสารภาพจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต แต่เนื่องจากได้รับการลดโทษเรื่อยมาเพราะเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมและสูงอายุ จึงถูกปล่อยตัวพ้นโทษหลังจากจำคุกได้เพียง 8 ปีเศษดังกล่าว.