ชาวรัสเซีย-ชุมชนห้วยใหญ่ มอบกระเช้าขอบคุณ ผกก. หลังตำรวจคลี่คลายคดีอุกฉกรรจ์ เตรียมตั้งไลน์ดูแลนักท่องเที่ยว

ชลบุรี – ชาวรัสเซียพร้อมชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครู รวมพลังมอบกระเช้าให้กำลังใจ ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ หลังตำรวจเร่งคลี่คลายคดีอุกฉกรรจ์ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่
วันนี้( 17 ส.ค.) นายประหยัด ดีจันทึก รองประธาน กต.ตร.สภ.ห้วยใหญ่ พร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในพื้นที่ เดินทางเข้ามอบกระเช้าและให้กำลังใจ พ.ต.อ.วราวุฒิ นิตยวัน ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
การเดินทางมาในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณและสนับสนุนการทำงานของตำรวจ หลังสามารถเร่งรัดติดตามและคลี่คลายคดีอุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยนอกจากเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตำรวจ ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ก่อนหน้านี้เกิดเหตุสะเทือนขวัญกรณีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวไทยเสียชีวิต ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนเกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในพื้นที่ การที่เจ้าหน้าที่สามารถเร่งติดตามและคลี่คลายคดีได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว พร้อมฟื้นความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของพื้นที่กลับคืนมา
นายประหยัด ดีจันทึก รองประธาน กต.ตร.สภ.ห้วยใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ และขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยในพื้นที่
ด้าน พ.ต.อ.วราวุฒิ นิตยวัน ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สภ.ห้วยใหญ่เตรียมจัดตั้ง กลุ่มไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ที่พักอาศัยและเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับแจ้งเหตุ สอบถามข้อมูล และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีต่าง ๆ โดยมุ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสาร และยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ห้วยใหญ่