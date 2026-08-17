รพ.ขอนแก่นแจงดราม่าไล่คนไข้ไปตายไม่ใช่บุคคลากรของโรงพยาบาล

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผอ.รพ.ขอนแก่น ระบุดราม่าพยาบาลแช่งหญิงรายหนึ่
จากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ต่อมาโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์กับเหตุการณ์ที่
ขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยรู้สึกตัว แต่ยังมีไข้ไม่ลด แพทย์ได้ติดตามหาสาเหตุ โดยการเจาะเลือดเพื่อค้
ต่อมาวันที่ 16 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 04.00 น. พบผู้ป่วยหมดสติในห้องน้ำ แพทย์ พยาบาล ได้รีบเข้าดูแลผู้ป่วย ประเมินอาการแล้ว พบว่าสัญญาณชีพผิดปกติ จึงพิจารณาใส่เครื่องช่วยหายใจ และได้ทำCT Scanฉุกเฉิน พบมีเลือดออกในสมอง และมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้
แต่เนื่องจากผู้ป่วยมี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นที่ปรากฎเป็นข่าวในSocial Network ว่ามีพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลไปคอมเมนท์ในFacebookด้วยข้อความไม่เหมาะสม โรงพยาบาลได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า บุคลากรดังกล่าว ทั้งพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล ไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และได้ทบทวนระบบการให้บริการพร้อมทั้งยังคงมุ่งนั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนต่
จากเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นแสดงความเสียใจต่อญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมชี้แจงว่า การรักษาเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผู้เสียชีวิตได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม ทีมแพทย์ตรวจรักษาหลังเข้าห้องฉุกเฉินได้ประมาณ 40 นาที โดยที่ผู้ป่วยรู้สึกว่ารอนานอาจเป็นขั้นตอนรอส่งแอดมิดตึกผู้ป่วยใน
ซึ่งหลังการแอดมิด ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้ และเตรียมออกจากโรงพยาบาล ระหว่างแอดมิด จะได้รับการตรวจทุก 4 ชั่วโมงจากพยาบาล ครั้งสุดท้ายคือประมาณ เวลา 1 นาฬิกา ก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าห้องน้ำและล้มหมดสติ และพยาบาลไปพบตอน 4 นาฬิกา พบมีอาการเลือดออกในสมอง และมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่ ร่วมกับมีภาวะสมองกดทับการทำงานของก้านสมอง อาการรุนแรง แพทย์อธิบายให้ญาติเข้าใจ และญาติไม่ประสงค์จะให้ผ่าตัด ส่วนการล้มหมดสติเช่นนี้ เกิดขึ้นได้น้อย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ยืนยันว่า ทางโรงพยาบาลได้กำชับบุคคลากรทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน ดูแลคนไข้ รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การคอมเมนต์ในลักษณะใช้ถ้อยคำรุนแรงทำร้ายจิตใจผผุ้ป่วย ถือว่าผิดจรรยาบรรณ และขอให้สังคมเชื่อมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ ที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ และขอให้สังคมให้กำลังใจกับบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ต่างทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อดูแลประชาชน
ส่วนที่บ้านของผู้เสียชีวิต ที่บ้านนางาม หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านจัดงานศพของผู้เสียชีวิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยญาติของผู้เสียชีวิตไม่ขอให้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าว และกำหนดฌาปนกิจ ในวันที่ 19 ส.ค.69 นี้