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รพ.ขอนแก่นแจงดราม่าไล่คนไข้ไปตายไม่ใช่บุคคลากรของโรงพยาบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผอ.รพ.ขอนแก่น ระบุดราม่าพยาบาลแช่งหญิงรายหนึ่งให้กลับไปตายที่บ้าน ไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาล แต่ทราบต้นสังกัดแล้ว และได้มีการแจ้งไปยังต้นสังกัด ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้น เกิดจากการที่คนไข้เดินเข้าห้องน้ำก่อนจะล้มในห้องน้ำ ทำให้พยาบาลที่เข้าเวรไม่เห็นช่วงที่ล้ม


จากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ หลังหญิงรายหนึ่งเสียชีวิต ภายหลังปรากฏภาพและข้อความจากบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ“รัตติยา ปะบุญเรือง”ซึ่งโพสต์ระหว่างอยู่ภายในสถานพยาบาล พร้อมภาพความผิดปกติที่ปรากฏตามร่างกายหลายตำแหน่ง ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ“Tle Pattanapong”ซึ่งระบุว่าเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิต ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุที่มารดาหมดสติในห้องน้ำ ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ต่อมาโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันที โดยนายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า จากปรากฎเป็นข่าวในSocial Networkนั้นโรงพยาบาลขอนแก่นขอเรียนข้อเท็จจริง วันที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 12.12 น. โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับผู้ป่วยหญิง อายุ 50 ปี เข้ารับการรักษาที่ห้องตรวจอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ด้วยอาการไข้หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว มีผื่นแดง โดยมีอาการมาแล้ว 3 วันแพทย์จึงให้ตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะเบื้องต้น และรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่นวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2569
 

ขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยรู้สึกตัว แต่ยังมีไข้ไม่ลด แพทย์ได้ติดตามหาสาเหตุ โดยการเจาะเลือดเพื่อค้นหาสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือด และเอกชเรย์ พร้อมทั้งให้ยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง


ต่อมาวันที่ 16 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 04.00 น. พบผู้ป่วยหมดสติในห้องน้ำ แพทย์ พยาบาล ได้รีบเข้าดูแลผู้ป่วย ประเมินอาการแล้ว พบว่าสัญญาณชีพผิดปกติ จึงพิจารณาใส่เครื่องช่วยหายใจ และได้ทำCT Scanฉุกเฉิน พบมีเลือดออกในสมอง และมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่ ร่วมกับมีภาวะสมองกดทับการทำงานของก้านสมอง จึงทำให้ผู้ป่วยอาการทรุดลง แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัด

แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตต่ำ และมีโอกาสเสียชีวิตจากการผ่าตัด จึงไม่สามารถผ่าตัดได้ ซึ่งแพทย์ใด้แจ้งญาติ ให้ทราบสาเหตุ และมีการดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษาเพื่อประคับประคองอาการ ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมระบบประสาท จากนั้นญาติมีความประสงค์นำผู้ป่วยกลับไปไปเสียชีวิตที่บ้าน


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นที่ปรากฎเป็นข่าวในSocial Network ว่ามีพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลไปคอมเมนท์ในFacebookด้วยข้อความไม่เหมาะสม โรงพยาบาลได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า บุคลากรดังกล่าว ทั้งพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล ไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และได้ทบทวนระบบการให้บริการพร้อมทั้งยังคงมุ่งนั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนต่

จากเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นแสดงความเสียใจต่อญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมชี้แจงว่า การรักษาเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผู้เสียชีวิตได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม ทีมแพทย์ตรวจรักษาหลังเข้าห้องฉุกเฉินได้ประมาณ 40 นาที โดยที่ผู้ป่วยรู้สึกว่ารอนานอาจเป็นขั้นตอนรอส่งแอดมิดตึกผู้ป่วยใน




ซึ่งหลังการแอดมิด ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้ และเตรียมออกจากโรงพยาบาล ระหว่างแอดมิด จะได้รับการตรวจทุก 4 ชั่วโมงจากพยาบาล ครั้งสุดท้ายคือประมาณ เวลา 1 นาฬิกา ก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าห้องน้ำและล้มหมดสติ และพยาบาลไปพบตอน 4 นาฬิกา พบมีอาการเลือดออกในสมอง และมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่ ร่วมกับมีภาวะสมองกดทับการทำงานของก้านสมอง อาการรุนแรง แพทย์อธิบายให้ญาติเข้าใจ และญาติไม่ประสงค์จะให้ผ่าตัด ส่วนการล้มหมดสติเช่นนี้ เกิดขึ้นได้น้อย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ยืนยันว่า ทางโรงพยาบาลได้กำชับบุคคลากรทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน ดูแลคนไข้ รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การคอมเมนต์ในลักษณะใช้ถ้อยคำรุนแรงทำร้ายจิตใจผผุ้ป่วย ถือว่าผิดจรรยาบรรณ และขอให้สังคมเชื่อมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ ที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ และขอให้สังคมให้กำลังใจกับบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ต่างทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อดูแลประชาชน

ส่วนที่บ้านของผู้เสียชีวิต ที่บ้านนางาม หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านจัดงานศพของผู้เสียชีวิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยญาติของผู้เสียชีวิตไม่ขอให้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าว และกำหนดฌาปนกิจ ในวันที่ 19 ส.ค.69 นี้