(คลิป)ระทึกกลางเมืองเชียงใหม่! เจ้าหน้าที่บุกคุมตัวชายต้องสงสัยคาแยกรินคำ

เชียงใหม่ - เผยนาทีระทึกกลางเมืองเชียงใหม่..ขณะเจ้าหน้าที่คาดเป็นชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบ พร้อมอาวุธ เปิดปฏิบัติการบุกคุมตัวชายเชิ้ตขาว-กางเกงดำ คาย่านแยกรินคำ
วันนี้ (17 ส.ค.) เกิดเหตุการณ์สร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณสี่แยกรินคำ กลางเมืองเชียงใหม่ เมื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่ คาดว่าเป็นตำรวจชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบ พร้อมอาวุธปืนเข้าปฏิบัติการสกัดจับและควบคุมตัวชายวัยรุ่นสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขายาวสีดำ อยู่บริเวณริมถนนข้างรถกระบะสีขาว ท่ามกลางการจราจรที่สัญจรผ่านไปมาในย่านดังกล่าว
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ "Booshi Wonggood" ซึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่า "เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ตกใจสุดๆ" โดยภาพในคลิปเผยให้เห็นวินาทีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบหลายนายเข้าประชิดตัวชายคนดังกล่าว พร้อมสั่งให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะและคุกเข่าลงกับพื้นข้างรถกระบะ ก่อนจะทำการตรวจค้นร่างกายอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการขัดขืน สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนที่ขับขี่รถผ่านไปมาเป็นอย่างมาก
เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ ถึงสาเหตุของการเข้าควบคุมตัวกะทันหันในครั้งนี้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีใด โดยหลังจากควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ต้องสงสัยนำส่งสถานีตำรวจในท้องที่ เพื่อดำเนินคดีและสอบสวนขยายผลตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป