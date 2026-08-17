ระยองไม่แผ่ว! รองผู้ว่าฯ ลุยติดตามบ่อบำบัดน้ำเสียนิคมอมตะซิตี้รั่ว หวั่นซ้ำรอยกระทบชาวบ้าน 2 อำเภอ

ระยอง – รองผู้ว่าฯ ระยอง นำคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียนิคมอุตฯ อมตะซิตี้ ระยอง รั่วไหลลงคลองสาธารณะ กระทบชาวบ้าน 2 อำเภอ กำชับทุกฝ่ายเร่งแก้ปัญหาตามกฎหมาย พร้อมติดตามการดำเนินคดี
วันนี้( 17 ส.ค.) นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคประชาชน ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียรั่วไหลลงสู่คลองสาธารณะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา และ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยจังหวัดได้กำหนดกรอบเวลาให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและสร้างผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายพจนารถ หลี่จินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาต่อคณะทำงาน โดยเฉพาะการแก้ไขบ่อบำบัดซึ่งมีคันดินเป็นจุดที่เกิดการรั่วไหล
เบื้องต้นได้ดำเนินการเสริมความแข็งแรงของแนวคันดิน พร้อมปรับปรุงแนวป้องกันบริเวณรั้ว และเพิ่มระดับคันดินของบ่อบำบัดสำรอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วไหล รวมถึงดำเนินการปูแผ่น HDPE ใหม่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการตะกอนดินในคลองสาธารณะ ตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ในลำรางสาธารณะ เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
ด้านนายกัฬชัยได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งการกำกับดูแลและข้อเสนอแนะให้บริษัทต้นเหตุเร่งดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่กำหนด รวมถึงติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้นเหตุ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามว่าการแก้ไขปัญหาดำเนินไปตามกรอบที่กำหนดหรือไม่ รวมถึงต้องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการรั่วไหลของน้ำเสียซ้ำขึ้นอีกในอนาคต พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ คณะทำงานจะกำหนดแผนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและติดตามมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมั่นใจว่าสามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะและชุมชนในพื้นที่ได้อีก