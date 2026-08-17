ชาวโคกเจริญลุกฮือ! ลงมติ 100% ไม่เอาโรงฟักไข่ หวั่นอนาคตกระทบสิ่งแวดล้อม-มลพิษไหลลงพื้นที่ชุมชน

ลพบุรี – ชาวบ้านโคกเจริญ ลงประชาคมคัดค้านโครงการโรงฟักไข่ของเอกชน หลังบริษัทซื้อที่ดินกว่า 111 ไร่ เตรียมพัฒนาโครงการ พร้อมใจกันยกมือ “ไม่เอาโรงฟักไข่” 100% หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมและเกิดปัญหามลพิษในอนาคต โดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้ทางน้ำ ด้านตัวแทนบริษัทประกาศพร้อมยุติโครงการ หากชาวบ้านไม่ต้องการ
วันนี้( 16 ส.ค.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โคกเจริญ นำโดยนางศศิประภา ยนปลัดยศ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดเวทีประชาคมชาวบ้านหมู่ 2 ต.โคกเจริญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและลงมติเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงฟักไข่ของบริษัท ไทยแกรนด์สแพเรนท์ บริดเดอร์ จำกัด ที่อาคารโดมวัดโพธิ์เกาะเกต ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
โดยก่อนหน้านี้บริษัทดังกล่าวได้ซื้อที่ดินจำนวนประมาณ 111 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 2 ต.โคกเจริญ เพื่อเตรียมใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงฟักไข่ ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในอนาคต การประชาคมครั้งนี้มีชาวบ้านหมู่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโครงการเข้าร่วมจำนวน 174 คน ขณะเดียวกันยังมีประชาชนจาก ต.วังทอง อ.โคกเจริญ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างอีกกว่า 100 คน เดินทางมาร่วมแสดงจุดยืนคัดค้าน แต่ไม่ได้มีสิทธิ์เข้าร่วมลงมติ
เนื่องจากไม่ใช่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 ที่กำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการทำประชาคมครั้งนี้ กลุ่มประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงได้นำรถติดตั้งเครื่องขยายเสียง พร้อมถือป้ายข้อความแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการ โดยระหว่างการประชุมได้ติดตามข้อมูลและซักถามรายละเอียดจากตัวแทนบริษัทเกี่ยวกับลักษณะโครงการและแนวทางการดำเนินงาน
ภายหลังตัวแทนบริษัทชี้แจงรายละเอียดโครงการเสร็จสิ้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมประชาคม ก่อนเปิดให้ลงมติ ปรากฏว่าชาวบ้านที่เข้าร่วมประชาคม ยกมือคัดค้านการก่อสร้างโรงฟักไข่ทั้งหมด 174 คน คิดเป็น 100%
ผลการลงมติดังกล่าวสร้างความชัดเจนถึงจุดยืนของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งต้องการให้ยุติการดำเนินโครงการ เนื่องจากมีความกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยเฉพาะพื้นที่ตั้งโครงการซึ่งอยู่บริเวณที่มีทางน้ำไหลผ่าน หากมีการดำเนินกิจการในอนาคต ชาวบ้านเกรงว่าอาจเกิดปัญหามลพิษและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ อ.โคกเจริญ
ด้านตัวแทนบริษัทผู้เตรียมก่อสร้างโรงฟักไข่ กล่าวว่า เมื่อประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการให้โครงการเกิดขึ้น บริษัทก็พร้อมเคารพความคิดเห็นของชาวบ้านและยินดีไม่นำโครงการเข้ามาก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว โดยจะพิจารณาหาพื้นที่ใหม่ที่ชาวบ้านมีความต้องการและยอมรับโครงการแทน ส่วนกรณีจะมีการยื่นขอพิจารณาหรือทำประชาคมใหม่หรือไม่นั้น ขณะนี้บริษัทยังไม่ได้วางแนวทางดังกล่าว และจะพิจารณาสถานการณ์ต่อไป
นางศศิประภา ยนปลัดยศ นายก อบต.โคกเจริญ กล่าวว่า การทำประชาคมและลงมติครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของประชาชน โดยเฉพาะชาวบ้านหมู่ 2 ต.โคกเจริญ ที่ออกมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมีมติไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงฟักไข่
ส่วนกรณีที่บริษัทอาจยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายนั้น หากมีการยื่นเรื่องเข้ามา ทาง อบต.จะดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งหากมีเหตุให้ต้องจัดทำประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกครั้ง ก็สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ผลประชาคมครั้งนี้สะท้อนจุดยืนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้การพัฒนาโครงการต่าง ๆ คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบทางน้ำเชื่อมโยงกับชุมชน ซึ่งชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างรอบด้านก่อนอนุญาตให้มีการดำเนินโครงการใด ๆ ในอนาคต