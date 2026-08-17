ชาวโกสัมพีนคร รุกขึ้นถึงบันไดศาลากลางกำแพงเพชร กดดันสั่งย้าย นอภ.พ้นพื้นที่ด่วน

กำแพงเพชร – คืบหน้า..ชาวโกสัมพีนคร รวมตัวชุมชนขับไล่ นอภ. เรียกร้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่-ย้ายออกภายใน 24 ชั่วโมง แต่รอจนบ่ายไม่มีความคืบหน้า พากันรุกคืบถึงบันไดทางขึ้นศาลากลางฯ เพิ่มแรงกดดัน ตร.ต้องยกกำลังดูแลความสงบแทบหมดโรงพัก
ความคืบหน้า กรณีชาวบ้านในอำเภอโกสัมพีนคร ได้ทยอยเดินทางมาชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร กันร่วม 300 คน เพื่อเรียกร้องขับไล่ นายปรีชา พงษ์ประยูร นายอำเภอโกสัมพีนคร ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน ภายใน 24 ชั่วโมง ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความตึงเครียด ตั้งแต่ช่วงสายวันนี้(17 ส.ค.)
กลุ่มมวลชนได้ถือป้ายแสดงจุดยืนโห่ร้องขับไล่นายอำเภอโกสัมพีนคร ไม่หยุด และต่อมาทางตัวแทนหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าเจรจาขอให้ ตัวแทนแกนนำประมาณ 20 คนขึ้นไปประชุมหาทางออกร่วมกันพร้อมรับหนังสือข้อเรียกร้องตามที่ต้องการ และได้สั่งการให้มีการนำเต็นท์และเก้าอี้มาคอยบริการประชาชนที่รออยู่ด้านล่าง โดยขอให้ชาวบ้านชุมนุมกันด้วยสันติวิธีและภายใต้กฎหมาย
แต่จนถึงช่วงบ่าย ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทำให้กลุ่มชาวบ้านพากันรุกคืบเข้าไปถึงบันไดทางขึ้นอาคารศาลากลาง ทำให้ข้าราชการ-พนักงานที่ทำงานกันอยู่เกรงว่าจะเกิดความวุ่นวาย ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความสงบ กันแทบหมดโรงพัก สภ.เมืองกำแพงเพชร แล้ว
ทั้งนี้จนถึง 15.30 น.การหารือกันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนออกมา ทำให้ชาวบ้านยังคงปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณบันไดทางขึ้นศาลากลางกันต่อเนื่อง
ขณะที่ นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรและจ่าจังหวัดกำแพงเพชร ฝ่ายปกครอง ได้เข้ามาเจรจาขอให้ชาวบ้านที่มาชุมนุมอย่าพึ่งบุกเข้ามาภายในศาลากลางโดยขอเวลา 2 ชั่วโมงในการดำเนินการประสานหาข้อยุติ โดยชาวบ้านขอนั่งรออยู่บริเวณทางขึ้นตัวอาคารศาลากลางเพื่อรอคำตอบ
อย่างไรก็ตาม ตลอด4 วันที่ผ่านมา นอภ.โกสัมพีนคร ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ และวันจันทร์นี้ก็ไปอบรมที่เชียงใหม่ ทำให้ไม่ได้ปฏิบัติหน้า เมื่อกลับมา ตนในฐานะหัวหน้าคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็จะดำเนินการตรวจสอบตามหน้าที่อีกครั้ง
จนถึงเวลาราว16.00 น.ชาวบ้านพอใจในคำชี้แจง ก็ยอมสลายตัวกลับ รอฟังผลการสอบสวนต่อไป