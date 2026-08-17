ครูเกษียณวัย 80 ร่ำไห้ ไฟไหม้บ้านเผาร่างภรรยาที่เก็บไว้นานกว่า 20 ปี เหลือเพียงเถ้ากระดูก

พระนครศรีอยุธยา – เพลิงไหม้บ้านทรงไทยกลางดึก เจ้าของบ้านวัย 80 ปีหนีตายออกมาได้ทัน ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหลังเพลิงสงบพบความจริงสุดสะเทือนใจ เจ้าของบ้านเก็บร่างภรรยาซึ่งเสียชีวิตมานานกว่า 20 ปีไว้ในโลงบนชั้นสองของบ้าน ก่อนถูกไฟเผาจนโลงร่วงลงชั้นล่าง เหลือเพียงกระดูก
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 16 ส.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จึงประสานรถน้ำจากเทศบาลบางปะหันและหน่วยงานใกล้เคียงกว่า 10 คัน เข้าระงับเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่ 25 หมู่ 1 ต.ขวัญเมือง ลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงไทย ตั้งอยู่ภายในซอยแคบ มีบ้านเรือนประชาชนปลูกอยู่ติดกันหลายหลัง เจ้าหน้าที่พบเพลิงกำลังลุกไหม้ตัวบ้านและกองไม้เก่าข้างบ้านอย่างรุนแรง เปลวไฟพุ่งสูงและมีกลุ่มควันสีดำจำนวนมาก จึงเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง เนื่องจากโดยรอบมีกองไม้เก่าจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิง เกรงไฟจะลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยบ้านได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง
นายพรพิสิทธิ์ บำรุงพฤกษ์ หรือ “ครูแอ๊ด” อายุ 80 ปี อดีตข้าราชการครู เจ้าของบ้าน สามารถหนีออกจากบ้านมาได้ทัน แต่มีอาการหอบและสำลักควัน เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธศวรรย์จึงให้การช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลบางปะหันเพื่อดูอาการ
นายวชิรวิทย์ สุขไสยา อายุ 60 ปี เพื่อนบ้าน เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุกำลังนั่งอยู่ภายในบ้าน ก่อนเห็นเปลวไฟลุกโหมอย่างรุนแรง และได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง จากนั้นไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
บริเวณบ้านหลังดังกล่าวมีกองไม้เก่าเก็บไว้จำนวนมาก โดยเจ้าของบ้านมักใช้พื้นที่เป็นจุดตั้งเตาหุงข้าวให้สุนัขที่เลี้ยงไว้ประมาณ 2-3 ตัวในช่วงค่ำ และก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่สามารถดับได้ทันก่อนลุกลามเข้าสู่ตัวบ้าน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงและเข้าตรวจสอบความเสียหาย กลับพบเรื่องราวที่สร้างความตกตะลึง เมื่อพบว่า ครูแอ๊ดเก็บร่างของภรรยาที่เสียชีวิตมานานกว่า 20 ปีไว้ในโลงศพบนชั้นสองของบ้าน โดยภรรยาของครูแอ๊ดก็เป็นอดีตข้าราชการครูเช่นเดียวกัน
ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า ครูแอ๊ดมีความรักและผูกพันกับภรรยาเป็นอย่างมาก แม้ที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านแนะนำให้นำร่างภรรยาไปประกอบพิธีฌาปนกิจ แต่ครูแอ๊ดเคยกำหนดวันจัดงานไว้แล้ว ก่อนยกเลิกในเวลาต่อมา และยังคงเก็บร่างภรรยาไว้ภายในบ้านต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี
เรื่องดังกล่าวเป็นที่รับรู้ของคนในชุมชน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัว เนื่องจากคุ้นเคยกับการที่ครูแอ๊ดเก็บโลงศพภรรยาไว้บนชั้นสองของบ้าน และรับรู้เรื่องนี้มานาน
นายอติเทพ นาราคราม เจ้าหน้าที่กู้ภัยจุดเอเชีย เปิดเผยว่า หลังเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงและเข้าตรวจสอบ พบว่าบ้านได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้เกือบทั้งหลัง ส่วนร่างของนางสมพร ภรรยาของครูแอ๊ด ซึ่งบรรจุอยู่ภายในโลงบนชั้นสอง รวมถึงตัวโลง ได้ร่วงลงมายังชั้นล่างและถูกเพลิงเผาไหม้จนเหลือเพียงกระดูก
ขณะที่ชาวบ้านบางรายมองเหตุการณ์ผ่านความเชื่อส่วนบุคคลว่า อาจเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณของภรรยาครูแอ๊ด หลังจากเก็บร่างไว้ภายในบ้านเป็นเวลานานกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ไม่สามารถยืนยันได้ทางวิทยาศาสตร์
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียด โดยเฉพาะบริเวณกองไม้เก่าและจุดตั้งเตาหุงข้าวให้สุนัข เพื่อหาต้นเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไป