ตร.ศรีสะเกษ ผนึก ตชด. 22 สกัดจับ “นักบินอัศวิน” ควบกระบะขนยาบ้าล็อตใหญ่ 20 กระสอบ 4 ล้านเม็ด

ศรีสะเกษ - ตำรวจชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ ผนึกกำลัง ตชด.22 อุบลฯ และชุดสืบสวน สภ.กันทรลักษ์ ปฏิบัติการสกัดจับ “อัศวิน” วัย 40 ปี ขนยาบ้าล็อตใหญ่ 4 ล้านเม็ด ซุกในกระบะนิสสัน นาวาร่า 20 กระสอบ ขณะกระบะอีซูซุอีกคันใช้เป็นรถนำหน้า จนท.ตามสกัดได้พร้อมมือถือ 3 เครื่อง เตรียมสอบสวนขยายผลหาผู้เกี่ยวข้อง
วันนี้ ( 17 ส.ค.69) เวลา 09.00 น. ที่สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ ตามแผนปฏิบัติการ “พิฆาตยาเสพติด 90 วัน”
สืบเนื่องมาจาก เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบด้วย กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี และชุดสืบสวน สภ.กันทรลักษ์ ร่วมกันปฏิบัติการสืบสวนติดตามกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 คัน โดยรถคันหนึ่งใช้สำหรับขนยาเสพติด ขณะที่อีกคันใช้เดินทางนำหน้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นการใช้รถนำหน้าเพื่อ เคลียร์เส้นทาง ก่อนที่ชุดจับกุมจะติดตามและสกัดรถเป้าหมายได้
รถคันแรกที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้คือ รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ นิสสัน นาวาร่า สีขาว ทะเบียน บน 9790 ยโสธร ซึ่งเป็นรถที่ใช้ในการขนยาบ้า เมื่อเข้าตรวจสอบ พบยาบ้าจำนวนประมาณ 4,000,000 เม็ด บรรจุอยู่ในกระสอบจำนวน 20 กระสอบ โดยจัดวางอยู่ภายในรถ แบ่งเป็นบริเวณด้านหน้ารถจำนวน 10 กระสอบ และบริเวณท้ายกระบะอีก 10 กระสอบ
นอกจากยาบ้าจำนวนดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบของกลางอื่นภายในรถ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง สีดำ 1 เครื่อง และรองเท้าแตะ 1 คู่ จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อประกอบการดำเนินคดี ส่วนรถยนต์อีกคันที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ เป็น รถยนต์อีซูซุ สีบรอนซ์เทา ทะเบียน บย 820 ศรีสะเกษ
จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ รถคันดังกล่าวถูกใช้เป็นรถนำหน้าเพื่อเคลียร์เส้นทาง โดยมี นายอัศวิน สายจันทร์ เป็นผู้ขับขี่ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะติดตามตัวไปพบและเข้าควบคุมตัวได้บริเวณ บ้านสวนป่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
จากการตรวจค้นรถคันดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์มือถือจำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ โทรศัพท์ไอโฟน 17 โปรแม็กซ์ สีน้ำเงิน 1 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง สีดำ 1 เครื่อง จึงตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมของกลางโทรศัพท์มือถือที่ตรวจพบจากรถทั้ง 2 คัน จำนวน 3 เครื่อง
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว นายอัศวิน พร้อมของกลางทั้งหมด ยาบ้าประมาณ 4 ล้านเม็ด จำนวน 20 กระสอบ พร้อมรถยนต์ 2 คัน ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยประเด็นสำคัญหลังจากนี้คือการตรวจสอบรายละเอียดของโทรศัพท์มือถือและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลถึงบุคคลอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลำเลียงยาเสพติดล็อตดังกล่าวต่อไป