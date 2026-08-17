ลำเลียงทหารเหยียบระเบิดขาขวาท่อนล่างขาดรักษาตัว รพ.ค่ายฯ กำลังใจยังดี

อุบลราชธานี-เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทหารเหยียบกับระเบิดขาขวาขาด รักษาที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 จ.อุบลราชธานี คนเจ็บมีกำลังใจดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยบินเฮลิคอปเตอร์ กองทัพบก นำตัว จ.ส.อ.ชาญณรงค์ วงศ์ชนะ สังกัด ร.2 พัน.2 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด PMN2
ทำให้ขาขวาท่อนล่างขาด มือขวาได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ตระเบิด ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โอปะกาสแน ใกล้ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.ของวันนี้
หลังเกิดเหตุเพื่อนทหารได้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอน้ำยืน เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาในเบื้องต้น และได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบทที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อให้การรักษาตามกระบวนการทางการแพทย์ โดย จ.ส.อ.ชาญณรงค์ มีกำลังใจดี แม้ได้รับบาดเจ็บ