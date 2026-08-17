ครูเมาแล้วเราจะกลับยังไง! 3 นร.ศรีสะเกษ มาแข่งชกมวย ขากลับครูขับรถวน-ส่ายไปมาหวิดชน ตัดสินใจโดดรถหนีตาย เดินขอความช่วยเหลือกลางดึก

ศรีสะเกษ- 3 นักเรียน ม.ต้น ศรีสะเกษ มาแข่งขันชกมวยคัดตัวแทนจังหวัด แต่ระหว่างเดินทางกลับครูมีอาการคล้ายเมาสุรา ขับรถวนไปวนมาจุดเดิมหลายรอบ แถมรถส่ายไปมาเกือบเฉี่ยวชนรถคันอื่น เด็กเห็นท่าไม่ดีตัดสินใจกระโดดลงจากรถหนีตาย หวั่นเกิดอันตราย ก่อนเดินเท้าเข้าขอความช่วยเหลือจาก รปภ.โรงสี และแจ้งตร.ช่วยประสานครูคนอื่นมารับกลับบ้านแทน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจ สภ.เมืองศรีสะเกษ ได้รับแจ้งว่ามีเยาวชนชาย 3 คน ต้องการความช่วยเหลือ บริเวณหน้าโรงสีไฟเจียเม้ง ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จึงเดินทางไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพบเยาวชนชายทั้ง 3 คนอยู่ภายในบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด สาขาศรีสะเกษ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทให้การช่วยเหลือ ด้วยการให้เด็กๆ ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เพื่อพยายามติดต่อบุคคลในพื้นที่ให้มารับกลับบ้าน และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือ ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า เยาวชนทั้ง 3 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โดยในวันเดียวกันได้เดินทางมาร่วมการแข่งขันชกมวยสากล เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษไปแข่งขันในระดับภาค โดยมีอาจารย์ ก.(นามสมมุติ) เป็นผู้พาเดินทางมาร่วมการทดสอบคัดเลือก รวมทั้งหมด 4 คน ก่อนที่หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะเดินทางกลับ อ.ขุขันธ์
เด็กชาย ข. ซึ่งสวมเสื้อสีน้ำเงินคอปกสีชมพู เล่าเหตุการณ์ว่า ขณะเดินทางกลับ ครูที่มาด้วยมีอาการคล้ายดื่มสุราจนมีอาการเมา จากนั้นได้ขับรถพาพวกตนกลับบ้าน แต่ระหว่างทางกลับพบว่ารถขับวนไปวนมาอยู่บริเวณเดิมหลายรอบ เหมือนไม่มีจุดหมายว่าจะเดินทางไปทางใด นอกจากนี้ ยังขับส่ายไปมา จนเกือบเฉี่ยวชนรถยนต์คันอื่นหลายครั้ง ทำให้พวกตนรู้สึกหวาดกลัวและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ จึงตัดสินใจลงจากรถเพื่อความปลอดภัย
ด้าน เด็กชาย ก. เล่าต่อว่า รถคันดังกล่าวเป็นรถกระบะขนาดเล็ก มีการติดตั้งหลังคา ลักษณะคล้ายรถรับส่งนักเรียน หลังจากพวกตนกระโดดลงจากรถแล้ว จึงพากันเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงสี เพื่อให้ช่วยแจ้งตำรวจ และช่วยประสานบุคคลในพื้นที่ รวมถึงติดต่อครูที่ อ.ขุขันธ์ ให้มารับกลับบ้าน
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและประสานผู้เกี่ยวข้อง กระทั่งมีครูมารับตัวเยาวชนทั้ง 3 คนกลับบ้าน โดยเด็กทั้งหมดเดินทางกลับอย่างปลอดภัย