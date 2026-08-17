ด่วน! ทหารไทยเหยียบระเบิดขาขาดอีก 1 นาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนช่องอานม้า จ.อุบลฯ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ด่วน! ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาด ขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ใกล้ ช่องอานม้า จ.อุบลฯ เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ นำส่ง รพ.น้ำยืน จ.อุบลฯเพื่อรับการรักษาและประเมินอาการเบื้องต้น เตรียมส่งต่อ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ทางเฮลิคอปเตอร์
วันนี้ ( 17 ม.ค.69) เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพภาคที่ 2” ได้โพสต์รายงานว่า ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ ใกล้ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ขาขวาท่อนล่างขาด เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับการรักษา และประเมินอาการเบื้องต้น
ทั้งนี้เกิดเหตุการณ์ เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ขณะกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ช่องอ่านม้า อ.น้ำยิน จ.อุบลราชธานี ได้ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิด จำนวน 1 นาย คือ จ.ชาญณรงค์ วงศ์ชนะ จ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 1 สังกัด หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยรรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร (นปท.ศทช.ศบท.) ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ขาขวาท่อนล่างขาด เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพืื่อรักษาและประเมินอาการเบื้องต้น เตรียมส่งต่อทางอากาศ นำส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์ ไปยัง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ เพื่อรักษาต่อไป
ขณะภารกิจในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินภารกิจด้วยความระมัดระวังสูงสุด พร้อมเพิ่มการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสียงจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิด