ศึกชิงนายกอบจ.ขอนแก่น! “พงษ์ศักดิ์” โชว์ประสบการณ์ฟื้นขอนแก่น ชน “วัฒนา” สานต่อนโยบายเดิม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ศึกชิงนายกอบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก “พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์” อดีตนายก 6 สมัย ชน “วัฒนา ช่างเหลา” อดีต นายก อบจ.ขอนแก่น ที่ถูกกกต.ให้ใบเหลือง ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาให้เลือกตั้งใหม่ “พงษ์ศักดิ์” ลั่นทวงเก้าอี้คืน โชว์ประสบการณ์ พัฒนาขอนแก่นให้เข้มแข็ง “วัฒนา” ชูสานต่อนโยบายเดิม ดีเดย์วันชี้ชะตาเลือกตั้ง 27ก.ย.นี้
วันนี้ (17 ส.ค.) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สถานที่รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หลังจากที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นใหม่ โดยบรรยากาศการรับสมัครมีผู้สมัครจำนวน 2 คน คือนายวัฒนา ช่างเหลา อดีตนายก อบจ.ขอนแก่น สมัยที่ผ่านมา และนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชพงษ์ อดีตนายก อบจ.6 สมัย ท่ามกลางกองเชียร์ของผู้สมัครทั้งสองคน ต่างถือป้าย เปล่งเสียงตะโกนให้กำลังผู้สมัครนายกอบจ.ทั้งสองคน
ภายในห้องประชาชนเริ่มด้วยการจับสลากรายชื่อ เพื่อลำดับการจับสลากหมายเลข โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ จะเป็นคนจับสลากคนแรก ซึ่งผลการจับสลากนายพงษ์ศักดิ์ จับได้หมายเลข 2 ส่วนนายวัฒนา ช่างเหลา จับสลากได้หมายเลข 1 จากนั้นผู้สมัครทั้ง 2 คน ได้นำหลักฐานยื่นสมัคร ก่อนที่จะเดินออกมานอกหอประชุม โดยมีกองเชียร์ถือป้ายตะโกนให้กำลังใจจำนวนมาก
นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การรับสมัครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัคร 2 ราย และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ พร้อมฝากผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการหาเสียงอย่างเคร่งครัด โดยผู้สมัครแต่ละรายมีวงเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงตามที่กฎหมายกำหนด ขณะที่จังหวัดขอนแก่นมี 26 อำเภอ 42 เขตเลือกตั้ง 2,668 หน่วยเลือกตั้ง และมีประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 1.4 ล้านคน
ด้านนายพงเจตน์ พรกุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้มีความพร้อมเต็มที่ โดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 70 พร้อมเตือนผู้สมัครให้หาเสียงภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขณะที่งบประมาณสำหรับจัดการเลือกตั้งทั้งจังหวัดอยู่ที่ประมาณ 70 ล้านบาท
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 กล่าวหลังสมัครรับเลือกตั้งว่า การกลับมาครั้งนี้ถือเป็น “คัมแบ็ก” เพราะมีประสบการณ์บริหาร อบจ.ขอนแก่นถึง 6 สมัย และรู้ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง หากได้รับเลือกตั้งจะสานต่องานเดิมและก่องานใหม่ โดยเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยว การลงทุน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหา PM2.5 การดูแลผู้สูงอายุและสตรี การส่งเสริมกีฬา และการป้องกันยาเสพติด
การบริหารงบประมาณของ อบจ.ขอนแก่น โดยอ้างว่าปัจจุบันงบลงทุนเบิกจ่ายได้ประมาณ 30% ขณะที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงกังวลว่างบประมาณบางส่วนอาจตกค้างและไม่ถึงมือประชาชน พร้อมระบุว่าในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งสามารถบริหารและเบิกจ่ายงบลงทุนได้มากกว่า 90% และมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่
ขณะที่นายวัฒนา ช่างเหลา อดีตนายกอบจ.ขอนแก่น ผู้สมัครหมายเลข 1 กล่าวว่าผลงานจากการทำหน้าที่ที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ประชาชนเห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ เช่นการซ่อมแซมถนนหลายแห่งที่ชำรุดมานานนับ 10 ปี และได้รับการแก้ไขในช่วงที่ตนเข้ามาทำงาน ซึ่งการลงสมัครครั้งนี้ ตัดสินใจลงสมัครในนามอิสระ
คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 ที่สั่งให้เลือกตั้งใหม่ เป็นเสมือนการคืนความบริสุทธิ์ให้กับตน พร้อมขอโอกาสจากประชาชนชาวขอนแก่น ซึ่งเคยลงคะแนนให้ตนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เพื่อกลับเข้าไปสานต่อนโยบายเดิม “9ดี เฮ็ดต่อ” คิดว่าประชาชนจังหวัดขอนแก่นได้เห็นผลงานที่ตนได้ทำมา หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกครั้ง พร้อมกลับเข้ามาทำงานได้ทันที
ด้านนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม พร้อมเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด เพื่อเลือกบุคคลที่รักและไว้วางใจเข้าไปบริหาร อบจ.ขอนแก่น
ส่วนประเด็นการซื้อสิทธิขายเสียง นายพันธ์เทพ ยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ตรวจสอบและแสวงหาพยานหลักฐานได้ยาก เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลจากประชาชนผู้พบเห็นหรือผู้ได้รับผลกระทบ ขณะที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต่างร่วมกันติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ให้แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
การเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่นครั้งนี้จึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นการกลับมาชิงตำแหน่งอีกครั้งของ “พงษ์ศักดิ์” อดีตนายก 6 สมัย กับ “วัฒนา” อดีตนายกคนล่าสุด ท่ามกลางการแข่งขันที่คาดว่าจะเข้มข้น และบทสรุปสุดท้ายจะอยู่ที่คะแนนเสียงของประชาชนชาวขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569