น้ำโขงนครพนมลดต่อเนื่องเหลือ 11.51 เมตร แต่ยังวางใจไม่ได้! ผู้ว่าฯ ยกระดับเฝ้าระวังฝนหนัก 18–21 ส.ค. สั่งทุกหน่วยพร้อม 24 ชม.

นครพนม – สถานการณ์น้ำโขงจังหวัดนครพนมเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น ระดับน้ำลดต่อเนื่องเหลือ 11.51 เมตร แต่ยังต้องเฝ้าระวังเข้ม หลังอุตุฯเตือนช่วง 18–21 ส.ค.นี้ มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ครอบคลุมร้อยละ 70–80 ของพื้นที่ เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ขณะที่ผู้ว่าฯสั่งทุกหน่วยเตรียมกำลังพล เครื่องจักร และเครื่องสูบน้ำ พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชม.
วันนี้(17 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดนครพนมว่า ระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.51 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 12 เซนติเมตร จากระดับ 11.63 เมตร แต่ถึงแม้ระดับน้ำโขงจะมีแนวโน้มลดลง แต่สถานการณ์ยังไม่สามารถวางใจได้ เนื่องจากวันนี้จังหวัดนครพนมยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และต้องจับตาสภาพอากาศในช่วง 4 วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิด
กระนั้นก็ตามศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแจ้งเตือนว่า ในช่วงวันที่ 18–21 สิงหาคม 2569 มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยคาดว่าจะมีฝนครอบคลุมประมาณร้อยละ 70–80 ของพื้นที่ ประชาชนต้องเฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา บริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ชุมชนริมลำน้ำสาขา รวมถึงพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซาก
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดกำหนดให้ช่วงวันที่ 18–21 สิงหาคม 2569 เป็นช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสูงสุด เนื่องจากมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน พื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่เศรษฐกิจได้
จังหวัดได้เตรียมความพร้อมเต็มศักยภาพ ทั้งกำลังพล เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และระบบแจ้งเตือนภัย พร้อมสั่งการทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ว่าฯ เตือนประชาชนเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่บ่าย 17 ส.ค.
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอความร่วมมือประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่เสี่ยง และเขตเทศบาลเมืองนครพนม เตรียมความพร้อมตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 17 สิงหาคมเป็นต้นไป แม้ขณะนี้หลายพื้นที่ยังไม่มีน้ำท่วมขัง
ประชาชนควรขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน และเตรียมกระสอบทรายหรืออุปกรณ์ป้องกันน้ำเข้าบ้านไว้ล่วงหน้า เนื่องจากหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ด้าน นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เปิดเผยว่า เทศบาลได้เตรียมกระสอบทรายสำหรับแจกจ่ายประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วม โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม
นอกจากนี้ ช่วงบ่ายวันที่ 17 สิงหาคม เทศบาลเมืองนครพนมจะจัด รถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนทั่วเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้า หากชุมชนหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถประสานเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม แม้ระดับน้ำโขงกำลังลดลง แต่ “ฝนระลอกใหม่” คือปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา จึงขอให้ประชาชนอย่าประมาท ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วง 18–21 สิงหาคมนี้ และเตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อน เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน