ขู่ชุมนุมทั้งวันทั้งคืน!ชาวโกสัมพีฯฮือบุกศาลากลางกำแพงเพชร ไล่ นอภ.พ้นพื้นที่ใน 24 ชม.

กำแพงเพชร – ชาวโกสัมพีนคร ลุกฮือ..ชุมชนหน้าศาลากลางกำแพงเพชร ชูป้ายเรียกร้องย้าย นอภ.พ้นพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง จวกใช้อำนาจมิชอบ-แทรกแซงการทำงานกองทุนหมู่บ้าน/งบเครือข่ายภาค ปชช. จนเกิดปัญหาเบิกจ่ายล่าช้า-สร้างความแตกแยก จี้ถามปมส่วยเฟอร์นิเจอร์ ขู่ไม่ได้คำตอบพร้อมปักหลักนอนประท้วงทั้งวันทั้งคืน
สายวันนี้(17 ส.ค.) ชาวบ้านในอำเภอโกสัมพีนคร ได้ทยอยเดินทางมาชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร กันร่วม 300 คน พร้อมถือป้ายขับไล่ นายปรีชา พงษ์ประยูร นายอำเภอโกสัมพีนคร ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความตึงเครียด กลุ่มมวลชนได้ถือป้ายแสดงจุดยืนโห่ร้องขับไล่นายอำเภอโกสัมพีนคร ไม่หยุด
กลุ่มชาวบ้านระบุว่า เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานจนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ใช้อำนาจมิชอบในการแทรกแซงกองทุนหมู่บ้าน การข่มขู่ชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้านทำให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งอย่างหนัก รวมถึงเรียกร้องขอทราบข้อมูลการสอบสวนและเอาผิดกรณีที่นายอำเภอฯ มีการเรียกรับส่วยเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นข่าวดังในช่วงที่ผ่านมา ว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว
เพราะได้มีการย้ายออกนอกพื้นที่แล้ว แต่กลับถูกย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งอีก ทำให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนหนัก วิตกกังวลถึงความไม่โปร่งใสในการลงโทษทางวินัย
ทั้งนี้ชาวบ้านได้ทำหนังสือเป็นข้อเรียกร้องทั้งหมด 22 ข้อ เพื่อยื่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และมีเงื่อนไขขอให้ทางจังหวัดย้ายนายอำเภอโกสัมพีนคร ออกภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ได้คำตอบ ก็จะยังคงปักหลักพักนอนกันที่ศาลากลางจังหวัดจนกว่าจะได้รับความชัดเจน
นายวิทยา หาญมนตรี ตัวแทนแกนนำ ได้พูดถึงประเด็นสำคัญของการมาแสดงจุดยืนในวันนี้ ว่านายอำเภอฯได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของกองทุนหมู่บ้าน จนเกิดปัญหาและการเบิกจ่ายเงินของกองทุนล่าช้า ชาวบ้านเดือดร้อน รวมถึงเรื่องของเงินเครือข่ายภาคประชาชนที่มีงบอยู่ 4-5 ล้านบาท นายอำเภอก็เข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดความขัดแย้ง
“วันนี้พวกเราต้องการความชัดเจนจากจังหวัดขอให้ย้ายอำเภอออกนอกพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ทำตาม ข้อเรียกร้องก็จะขอปักหลักชุมนุมอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทั้งวันทั้งคืน”
ต่อมาทางตัวแทนหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าเจรจาขอให้ ตัวแทนแกนนำประมาณ 20 คนขึ้นไปประชุมหาทางออกร่วมกันพร้อมรับหนังสือข้อเรียกร้องตามที่ต้องการ และได้สั่งการให้มีการนำเต็นท์และเก้าอี้มาคอยบริการประชาชนที่รออยู่ด้านล่าง โดยขอให้ชาวบ้านชุมนุมกันด้วยสันติวิธีและภายใต้กฎหมาย