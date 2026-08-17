ปราจีนบุรี – แกนนำ “ปราจีนเข้มแข็ง” ไม่รับเจรจารองผู้ว่าฯ ยืนยันขอหนังสือ “อนุทิน” ไม่ขยาย EEC เข้าปราจีนฯ ก่อนยอมสลายการชุมนุม ยืนยันยังไม่เห็นเอกสารยืนยันเป็นลายอักษรจากนายกรัฐมนตรีก็จะปักหลักต่อไป
ความคืบหน้ากรณีกลุ่ม “ปราจีนเข้มแข็ง” รวมตัวชุมนุมบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อคัดค้านการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้ามาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ล่าสุด นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายอำนาจ วิลาวรรณ สส.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ลงพื้นที่เข้าพบและเจรจากับแกนนำ เพื่อหารือแนวทางคลี่คลายสถานการณ์
อย่างไรก็ตาม การเจรจาไม่เป็นผล โดยแกนนำกลุ่มปราจีนเข้มแข็งยืนยันจุดยืนว่า ยังไม่ขอเจรจาหรือยุติการชุมนุม จนกว่าจะได้รับเอกสารยืนยันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่าจะไม่มีการขยายพื้นที่ EEC เข้ามาในจังหวัดปราจีนบุรี
แกนนำระบุว่า ต้องการเห็นหนังสือหรือเอกสารอย่างเป็นทางการที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงแนวทางของรัฐบาล หากยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว จะยังคงปักหลักชุมนุมบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป
ทั้งนี้ แกนนำย้ำว่า การชุมนุมจะดำเนินต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นคำตอบที่ประชาชนสามารถไว้วางใจได้ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อประเด็นการขยายพื้นที่ EEC เข้ามาในจังหวัดปราจีนบุรี
สถานการณ์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ยังคงมีประชาชนและกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการจับตาว่ารัฐบาลจะมีหนังสือหรือท่าทีอย่างเป็นทางการออกมาเพื่อคลี่คลายข้อเรียกร้องของกลุ่มปราจีนเข้มแข็งหรือไม่