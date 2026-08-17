“ธงทอง”ยื่นหนังสือพ่อเมืองขอนแก่นจัดจนท.ดูแลความปลอดภัยที่วัดป่าฯพร้อมเร่งการโอนกรรมสิทธิที่ดินให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยื่นหนังสือพ่อเมืองขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยแก่คณะสงฆ์ และเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิในโฉนดที่ดินจากนายเฮียงเป็นการถือครองกรรมสิทธิของวัดป่าอดุลยาราม
สายวันนี้(17 ส.ค.)ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางเข้าพบนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ ถวายความปลอดภัยคณะสงฆ์ และ เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิในโฉนดที่ดิน ของวัดป่าอดุลยาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่นให้เป็นกรรมสิทธิของวัดป่าฯตามกฎหมาย หลังมีข้อพิพาทกรรมสิทธิที่ดินกับทายาทเจ้าของที่ดิน ที่มีนายเฮียง พิมพ์ศรี เป็นคนบริจาคให้กับทางวัด แต่ทายาทได้มีการมาทวงสิทธิ์คืนความเป็นเจ้าของ
หลังรับหนังสือ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชกรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ทางจังหวัดขอนแก่นไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมขอให้ประชาชนหยุดการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้น ประเด็นเรื่องกรรมสิทธิในโฉนดที่ดินจัดสร้างวัดนั้น ทางวัดก็ได้นำหลักฐาน มายื่นกับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นและได้มีการตรวจสอบแล้ว โดยทางสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด
ขณะที่ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ตนได้เดินทางไปที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง เพื่อกราบเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับสอบถามรายละเอียด เบื้องต้น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด ได้เข้าไปดูแลเรื่องที่เกิดขึ้นของวัดป่าอดุลยารามแล้ว ส่วนการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอบคุณทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปดูแลวัดรวมทั้งพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม
ส่วนเรื่องที่ยื่นหนังสือคืออยากให้อยากให้มีการจัดเวรยามเจ้าหน้าที่ ได้เข้าไปดูแความสงบ ความปลอดภัยภายในบริเวณวัด เพื่อป้องกันเหตุร้ายหรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรง ในส่วนของการโอนกรรมสิทธิที่ดินจากนายเฮียง พิมพ์ศรี มาเป็นของวัดป่าอดุลยารามนั้น ก็อยู่ในขั้นตอนของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เพราะผู้ที่จะเป็นคนเซ็นรับรอง ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาของกรมที่ดินอยู่แล้ว
“การโอนกรรมสิทธิทางเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดขอนแก่นจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างรอบคอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว”ศาสตราจารย์ธงทองกล่าว