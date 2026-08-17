ไม่น่าช่วย!อุทยานฯดอยสุเทพระดมกำลังกลางดึกค้นหา นทท.เมาเหล้าเดินหลงป่า-โทรด่า จนท. สุดท้ายพบปลอดภัย-จ่อเอาผิด

เชียงใหม่-อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย ระดมกำลังกลางดึกค้นหานักท่องเที่ยวเมาสุราเดินหลงเข้าป่าบริเวณน้ำตกห้วยตึงเฒ่า โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือแต่พูดจาหยาบคายและสับสนวกวน กระทั่งผ่านไป4ชั่วโมงจึงพบตัว ตรวจร่างกายปลอดภัยดี จ่อเอาผิดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
วันนี้(17ส.ค.69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกับกู้ภัยตำบลดอนแก้ว อาสาสมัครอากาศยานไร้คนขับ และคนในชุมชน ระดมกำลังเข้าค้นหานักท่องเที่ยวที่หลงป่าบริเวณน้ำตกห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวรายนี้เดินทางมาเยี่ยมชาวบ้านในชุมชนก่อนจะดื่มสุราจนมึนเมา แล้วเดินเข้าไปในพื้นที่ป่าหลังด่านตรวจห้วยตึงเฒ่าปิดทำการไปแล้วในเวลา 17.00น. โดยเมื่อหลงทางจึงได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ แต่กลับให้ข้อมูลกวกวนไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่ชัดได้ อีกทั้งยังใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อว่าเจ้าหน้าที่ที่พยายามเข้าช่วยเหลือ ทำให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามในการค้นหานานกว่า 4 ชั่วโมง จนกระทั่งเวลาประมาณ 22.00น.จึงพบตัวนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวนั่งอยู่บนโขดหินใกล้น้ำตกห้วยตึงเฒ่าในสภาพปลอดภัยไม่มีอาการบาดเจ็บ จากนั้นได้นำตัวออกมาตรวจร่างกายที่ด่านตรวจที่ 2 เบื้องต้นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกับตัวแทนชุมชนได้ทำบันทึกแจ้งเตือนไว้เป็นหลักฐาน อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีทั้งความผิดทางอาญาและโทษปรับเป็นพินัย เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น