ด่วน! ศาลากลางปราจีนฯ ล็อกประตู ตรึงตำรวจสกัดเครือข่ายปราจีนเข้มแข็ง ยืนยันปักหลักทวงคำตอบ EEC

ปราจีนบุรี – ปราจีนบุรีเดือด! ศาลากลางฯ ล็อกประตูทางเข้า ตรึงกำลังตำรวจสกัดเครือข่าย “ปราจีนเข้มแข็ง” รวมตัวคัดค้านขยายพื้นที่ EEC กลุ่มประชาชนยืนยันเคลื่อนไหวโดยสงบ เรียกร้องรัฐเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็น พร้อมปักหลักติดตามสถานการณ์ ทวงคำตอบจากรัฐบาล
สถานการณ์ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ (17 ส.ค.) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ได้นำแม่กุญแจมาล็อกประตูทางเข้าฝั่งธนาคารกรุงไทย พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า 10 นาย ยืนประจำบริเวณด้านหลังประตู เพื่อควบคุมพื้นที่และป้องกันไม่ให้กลุ่มประชาชนเครือข่าย “ปราจีนเข้มแข็ง” เดินทางเข้าไปภายในศาลากลางจังหวัด
การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการนัดหมายของกลุ่มเครือข่ายปราจีนเข้มแข็ง ซึ่งเดินทางมารวมตัวเพื่อยื่นข้อเรียกร้องและแสดงจุดยืนคัดค้านการขยายพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เข้ามายังจังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันว่า การเคลื่อนไหวเป็นไปโดยสงบและต้องการให้ภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ตัวแทนเครือข่ายระบุว่า การเดินทางมาครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิของประชาชนตามกรอบกฎหมาย เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต
ขณะเดียวกัน กลุ่มเครือข่ายยังยืนยันจะปักหลักติดตามสถานการณ์และรอคำตอบจากภาครัฐ โดยเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ EEC และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับจังหวัดปราจีนบุรีอย่างชัดเจน
สำหรับจุดรวมตัวของประชาชนในวันนี้ อยู่บริเวณธนาคารกรุงไทยด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย
ทั้งนี้ บรรยากาศโดยรวมยังอยู่ในระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยต้องรอท่าทีจากจังหวัดปราจีนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการเปิดพื้นที่เจรจาหรือรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มประชาชนหรือไม่