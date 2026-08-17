ศูนย์ราชการปราจีนฯ คุมเข้ม! ตำรวจ-อส.ตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าพื้นที่

ปราจีนบุรี – ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจ-อส.คุมเข้ม ตั้งจุดคัดกรอง เครือข่าย “ปราจีนเข้มแข็ง” ป้องกันเข้าพื้นที่ราชการ
ผู้สื่อข่าวรายงายบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ (17 ส.ค.) ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) วางกำลังดูแลความเรียบร้อย พร้อมตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการอย่างเข้มงวด
โดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจบริเวณทางเข้า-ออกศูนย์ราชการ เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่ราชการ หลังเครือข่าย “ปราจีนเข้มแข็ง” ประกาศจัดกิจกรรมชุมนุมคัดค้านการขยายพื้นที่ EEC ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยเจ้าหน้าที่เน้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
ขณะนี้ยังไม่พบกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมายังบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองยังคงตรึงกำลังและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง.