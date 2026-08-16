“ธงทอง” ถวายกำลังใจเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลฯ ย้ำจัดการโฉนดที่ดินวัดให้ถูกต้องในเร็วๆนี้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“ธงทอง จันทรางศุ” บินด่วนถึงขอนแก่น เยี่ยมเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ถวายให้กำลังใจเจ้าอาวาส เผยเรื่องโฉนด จะเปลี่ยนเป็นของวัดให้ถูกต้องในเร็วๆนี้ ย้ำตำรวจจะดูแลความปลอดภัยภายในวัด ให้พระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความสบายใจ
ค่ำวันนี้ (16ส.ค.) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางไปยัง วัดป่าอดุลยาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อถวายกำลังใจแก่ พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ยืนยันกรรมสิทธิที่ดินเป็นของวัดหรือของแผ่นดินแน่นอนอยู่แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนเปลี่ยนนามผู้ครอบครองจากนายเฮียง พิมพ์ศรี (ผู้บริจาค) เป็นของวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า เหตุการณ์ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา มีผู้ที่ไปแจ้งกับทางที่ดินว่าเอกสารโฉนดที่ดินของเขาสูญหายไป ซึ่งไม่ตรงความเป็นจริง เพราะเอกสารที่แท้นั้นอยู่ในความปกครองดูแลของวัดมาโดยตลอด ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นผู้ประสานผู้ตรวจราชการฯสำนักพุทธ ติดตามมาด้วย ได้นำความถึงเรื่องนี้ไปแจ้งให้ทางที่ดินของจังหวัดขอนแก่นได้ทราบแล้ว
ส่วนที่ 2 ที่ยืดเยื้อยาวนานมา คือเรื่องโฉนด ที่ในเอกสารที่เป็นเอกสารของทางราชการนั้น ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็นชื่อของวัด ถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของนั้น วัดมีความเป็นเจ้าของมาช้านานแล้ว แต่ว่าเอกสารยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อย แต่อันนี้ก็จะดำเนินการ เพื่อขอให้มีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดมาเป็นชื่อของวัดให้ถูกต้อง
“เมื่อสักครู่ได้กราบเท้าหลวงพ่อ บอกว่าเรื่องนี้ทางราชการมีขั้นตอนไม่นานช้าหรอก แต่จะทำให้ดีที่สุด เร็วที่สุด หลวงพ่อท่านเมตตาท่านเป็นคนมีอารมณ์ขัน ท่านบอกว่าท่านคอยมา 30 ปีแล้ว คอยอีกก็ได้ ผมกราบเท้าท่านบอก ไม่ต้องคอยอีก 30 ปีนะครับ ผมก็คอยไม่ไหวเหมือนกัน จะทำให้ดีที่สุด แล้วก็คงจะไม่เนิ่นช้าไปเกินสมควร จะติดตามโดยใกล้ชิด เพราะเรื่องนี้เป็นการทำงานร่วมกันกับฝ่ายจังหวัด และสนง.ที่ดินด้วย”
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง กล่าวต่อว่าด้านของคดีความทั้งหลาย ก็เป็นเรื่องโฉนดไม่ต้องห่วง เรื่องความปลอดภัย ตอนนี้เพื่อความรอบคอบทางฝ่ายบ้านเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเรียบร้อยทั้งหลายในบริเวณวัด ไม่ให้มีอะไรมาเป็นที่รบกวนการปฏิบัติศาสนกิจ และการที่ญาติโยมจะออกมาทำบุญกุศลที่นี่ เพราะทุกคนก็จะได้รับความสบายใจ
ทั้งนี้หลวงพ่อฝากมาบอกกับญาติโยม 2 ข้อ ข้อแรกคือขอญาติโยมสบายใจได้ หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่เครียด โยมอย่าเครียดมากกว่าหลวงพ่อ ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ หลวงพ่อยังเมตตาบอกว่า การที่ผมยกทีมมากราบเท้าท่านวันนี้ ท่านก็สบายใจยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นก็ได้โปรดวางใจได้ เราจะไม่ทอดทิ้ง เราจะดูแลในเรื่องเหล่านี้