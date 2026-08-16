“ปราจีนเข้มแข็ง” ยืนยันชุมนุมหน้าศาลากลาง 17 ส.ค. ซัดตำรวจ-ผู้ว่าฯ ไร้อำนาจสั่งห้าม ลั่น “ไม่ชนะไม่กลับบ้าน”

ปราจีนบุรี – กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและเครือข่าย “ปราจีนเข้มแข็ง” ยืนยันเดินหน้าชุมนุมคัดค้านการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้ามายังจังหวัดปราจีนบุรี พรุ่งนี้ 17 ส.ค. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี แม้ตำรวจและผู้ว่าฯมีหนังสือไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ โดยกลุ่มยืนยันว่าการชุมนุมเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ พร้อมประกาศจุดยืน “ไม่ชนะไม่กลับบ้าน”
วันนี้( 16 ส.ค.) ความคืบหน้ากรณีเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งเตรียมจัดการชุมนุมครั้งใหญ่ เพื่อคัดค้านแนวทางการขยายพื้นที่ EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มแสดงความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ พื้นที่เกษตรกรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ก่อนหน้านี้ กลุ่มได้ยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อ สภ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อจัดกิจกรรมและปักหลักค้างคืนบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี แต่ได้รับหนังสือตอบกลับ โดยอ้างความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดว่าไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ เนื่องจากเกรงว่าจะกีดขวางทางเข้า-ออกและกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตาม กลุ่มปราจีนเข้มแข็งได้ทำหนังสือโต้แย้งกลับไปยังผู้กำกับการ สภ.เมืองปราจีนบุรี โดยระบุว่า ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เป็นระบบ “แจ้งการชุมนุมเพื่อทราบ” ไม่ใช่การขออนุญาต จึงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถใช้อำนาจสั่งห้ามการชุมนุมได้ตามอำเภอใจ
กลุ่มยังยืนยันหลักสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยระบุว่าพื้นที่บริเวณหน้าศาลากลางมีขนาดเพียงพอสำหรับรองรับผู้ชุมนุมประมาณ 500 คน และสามารถจัดพื้นที่โดยไม่กีดขวางทางสัญจรหรือกระทบต่อการติดต่อราชการของประชาชนจนเกินสมควร
เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งยังเห็นว่า การชุมนุมหน้าศาลากลางมีความจำเป็น เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาพื้นที่ พร้อมต้องการส่งเสียงเรียกร้องไปยังรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ทบทวนและยกเลิกแนวทางการขยายพื้นที่ EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรี
ทั้งนี้ กลุ่มยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดการชุมนุมตามกำหนดการเดิม ไม่มีการย้ายสถานที่ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและเคารพสิทธิของประชาชน
สำหรับกำหนดการชุมนุมใหญ่ กลุ่ม “ปราจีนเข้มแข็ง” นัดรวมตัวในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมประกาศจุดยืนคัดค้านการขยาย EEC และใช้คำขวัญในการเคลื่อนไหวว่า “ไม่ชนะไม่กลับบ้าน”